La oportunidad de allanar el camino en el ocaso de 2020

No ha sido un año bueno para el Betis éste que ahora expira. En realidad, no lo ha sido para casi nadie, en gran parte por los estragos, de salud y económicos, que ha causado la pandemia en tantas y tantas familias. El fútbol no ha sido ajeno, con especial incidencia en lo que a la crisis se refiere para los clubes del segundo escalón e inferiores, los que necesitan vender para crecer y que, ahora, apenas han podido gastar sin sacrificar efectivos. El verdiblanco apostó por mantener lo que tenía con la firme convicción de que se le podía sacar más partido con unos pocos retoques a coste cero y un entrenador con bagaje y nivel. Pero la irregularidad y la fragilidad defensiva, eternos lastres en La Palmera, reaparecieron demasiado pronto para complicar el despegue de un equipo al que se le ven cosas diferentes, pero de manera demasiado esporádica.

Se encuentra ahora en un remonte el cuadro de Pellegrini. Tras dos esperpentos contra Athletic y Eibar, despertó en Pamplona y se rehízo ante el Villarreal, cumpliendo en Copa del Rey sin dejar de enseñar sus vergüenzas. Ahora, el calendario otorga una oportunidad de enmendar la plana antes del derbi, el mejor aperitivo posible para 2021. Antes del 2 de enero, tocará enfrentarse a Granada, Cádiz y Levante, oponentes otrora asequibles, de no ser porque los nazaríes, que juegan competición europea, y los amarillos son de esos rivales que suelen atragantarse al Betis: sendas escuadras bien trabajadas, que defienden a las mil maravillas y matan al contragolpe. No se da especialmente de cara el Granada, allí incluso menos, a los heliopolitanos, que habrán de mantener su recuperada identidad y redoblar esfuerzos en la contención para que no sean necesarios tres o más goles a favor para imponerse.

Con reestreno de camiseta incluido, los de Pellegrini comparecen este domingo en el Nuevo Los Cármenes con algo de viento de cola, escenario ideal para seguir recuperando sensaciones. No tanto en la enfermería, pues Bravo ha vuelto a romperse, mientras que Canales, Camarasa, Paul y Sidnei continúan lesionados. Solamente retorna Álex Moreno, que cuenta con serias opciones de titularidad, tras disputar Miranda el jueves todo el encuentro en Murcia. Joel, por ende, se mantendrá en LaLiga bajo los palos, con Emerson y probablemente Álex en los laterales. El acompañante de Bartra en el eje de la zaga ofrece más dudas, pues Mandi siempre ha sido el preferido del míster, aunque anduvo fallón contra el UCAM. En cualquier caso, el franco-argelino y Víctor Ruiz, dúo del que saldrá el elegido, completaron el citado choque.

Guido Rodríguez será el 'stopper', acompañado por Carvalho (mal y sustituido al descanso en el torneo del K.O.) o por Guardado. Si Pellegrini opta por no tocar el doble pivote, el mexicano continuaría escorado a la izquierda, con el emergente Aitor Ruibal en la derecha y Fekir con plena libertad por detrás del punta, que tiene pinta de ser Borja Iglesias, inédito entre semana, aunque Loren sólo disputó el segundo tiempo y Sanabria se ha recuperado de su contractura, siendo el paraguayo, en igualdad de condiciones, el favorito del entrenador. De 'castigar' a William, Joaquín, ovacionado tras su gran partido en Copa (asistencia incluida), cuenta con ventaja a priori sobre Tello para entrar de inicio ante un Granada que recuperará, salvo sorpresa, a los tocados Carlos Neva y Vallejo, pero siguen fuera Kenedy, Víctor Díaz, Fede Vico, Neyder Lozano y Montoro.

Alineaciones probables

Granada CF: Rui Silva; Foulquier, Germán, Domingos Duarte, Carlos Neva; Gonalons, Luis Milla, Yangel Herrera; Luis Suárez, Machís y Soldado.

Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Guardado; Aitor Ruibal, Fekir, Joaquín; y Borja Iglesias.

Árbitro: Sánchez Martínez (murciano).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora y TV: 16:15 (Movistar+LaLiga).