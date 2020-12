Sevilla F.C. 1-1 Valladolid: En el filo de la navaja, se aguó la fiesta

No cierra el Sevilla los partidos, se ha acostumbrado a vivir en el filo de la navaja, y lo que apuntaba a un triunfo para consolidarse en la zona alta para pelear por la Champions ha acabado en un empate que deja al Valladolid fuera de la zona de descenso y al Sevilla a cinco puntos del Villarreal, cuarto. Muy mal sabor de boca en la afición sevillista después de ver como su equipo lo tenía todo a favor y, cuando el cielo de Sevilla regalaba agua, se aguó la fiesta.



Especuló el Sevilla con un triunfo que tenía en la mano y acabó regalando dos puntos con los que contaba antes de que Raúl Carnero, a tres minutos del final, marcara un golazo que pone a Lopetegui en el punto de mira por no saber cerrar partidos aparentemente ganados.



Cuando lo tiene todo a favor, el técnico del Sevilla prefiere amarrar a 'matar', y a veces el fútbol le devuelve con derrotas su condición conservadora (aunque él apunta que no da esa orden al equipo).



Fue Lopetegui con todo y el Sevilla fue muy superior en la primera mitad a un Valladolid que no renunció a sus opciones. Rakitic (disparo contra El-Yamiq en el minuto 3) y Suso (disparo duro que blocó Masip un minuto después) mostraron muy pronto la declaración de intenciones.



Tuvo mayor velocidad en la circulación del balón el Sevilla con Ocampos tratando de sacar galones (arranca una amarilla a Bruno en el minuto 8). La tuvo el argentino después de que Rakitic tratara de sorprender a balón parado a Masip. Ocampos, solo frente al meta del Valladolid, apuesta por una vaselina que se va al larguero sin que En-Nesyri, siempre con el puñal entre los dientes, pudiera aprovechar la segunda jugada.



Rakitic, Suso, Ocampos, En-Nersyri tiraban del carro de un Sevilla muy bien plantado. En posesión y en ocasiones dominaba el conjunto de Lopetegui, que encontró fruto a su dominio en el penalti forzado por En-Nesyri y transformado por Ocampos.



Pero el Sevilla no cierra los partidos y en la segunda mitad el Valladolid tuvo sus opciones. Marcós André envió de tacón un balón al palo en el 52' y el movimiento en el banquillo de Lopetegui de nada le sirvió para amarrar tres puntos fundamentales. Jordán sustituyó a Óliver en el centro del campo en el 59', minutos antes de que Sergio Gonzáles también moviera ficha (Jota y Alcaraz suplieron a Orellana y San Emeterio).

Cuando la lluvia hacía acto de presencia en Sevilla, empezó a aguarse la fiesta de un Sevilla que lo tenía todo a favor y acabó regalando dos puntos de oro. El triple cambio en el Valladolid (Míchel, Toni Villa y Guardiola entraron por Óscar Plano, Weissman y Roque Mesa), y la entrada de De Jong por un Ocampos muy enfadado, acabaron dando ventaja a los vallisoletanos.



Aunque Lopetegui trató de sostener a su equipo con la entrada de Gudelj y Óscar (en sustitución de Rakitic y Suso), finalmente el Sevilla pagó caro su falta de contundencia y la racanería de un técnico que se ha acostumbrado a jugarse a cara o cruz partidos que el Sevilla, por su potencial, debería resolver sin pasar tantas fatiguitas.



Más de lo mismo. Demasiado sufrimiento en una noche que apuntaba a alegría para la afición sevillista. Finalmente, con el cielo de Sevilla descargando lluvia, se aguó la fiesta.



1 - Sevilla F.C.: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Óliver Torres (Joan Jordán, m.60), Fernando, Rakitic (Óscar Rodríguez, m.81), Suso (Gudelj,m.81), En-Nesyri y Ocampos (De Jong, m.77).



1 - Valladolid: Masip; Hervías, El Yamiq, Bruno, Raúl Carnero; Orellana (Jota, m.62), Fede San Emeterio (Alcaraz, m.62), Roque Mesa (Toni Villa, m.73), Óscar Plano (Míchel, m.73); Marcos André y Weissman (Guardiola, m.73).



Goles: 1-0, M.31: Ocampos, de penalti. 1-1, M.87: Raúl Carnero.



Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a los visitantes Bruno (m.8), Fede San Emeterio (m.30), Orellana (m.42) y Marcos André (m.73) y a los locales Ocampos (m.59), Gudelj (m.85) y De Jong (m.88).



Incidencias: Partido de la decimocuarta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Sin público. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador del Sevilla Manuel Costas y del exdirectivo Felipe Rodríguez Melgarejo, ambos fallecidos recientemente. Terreno de juego algo blando por la lluvia que cayó durante todo el día.



Así lo vivimos en directo:



Final. Con el cielo de Sevilla descargando agua, se aguó la fiesta de un Sevilla que tenía tres puntos en el zurrón.



Córner a favor del Valladolid y aprovecha el rechace Raúl Carnero para marcar un golazo. Su golpeo entra por la escuadra derecha de la meta que defiende Bono.



Pide el Valladolid penalti en una acción en la que Luuk de Jong toca en el balón con la mano, pero de forma involuntaria. Gil Manzano no pita penalti.



No cierra el partido un Sevilla en el que Koundé muestra sus armas ofensivas. Aprieta por la banda derecha haciendo de Navas, pero su equipo no saca rendimiento a las habilidades del joven central francés.



Mueve el banquillo Lopetegui: Jodán por Óliver Torres. Hace lo propio el Sergio González que realiza un doble cambio: entran Jota y Alcaraz, y se retiran Orellana y San Emeterio.



Arranca la segunda mitad y el Valladolid apunto está de igualar el marcador con un taconazo de Marcos André que se va al palo de la meta que difiende Bono. La reacción del Sevilla llega de nuevo a través de Ocampos, que dispara a la izquierda de la meta defendida por Masip.



Descanso el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla, superior a un Valladolid que no se ha entregado, por delante en el marcador.



No hay dudas. El balón impacta en la mano de Fede San Emeterio al tratar de protegerse la cara en el remate de En-Nesyri y Ocampos transforma un penalti con el que el Sevilla se adelante en el marcador.



Arranca bien el Sevilla y a los diez minutos Ocampos se queda solo ante Masip y su vaselina la envía al larguero.



Minutos previos al Sevilla F.C. - Valladolid.





También está confirmado el once del Valladolid, con exjugador del Sevilla Roque Mesa, titular.Ya hay once del Sevilla F.C. conen el once titular. Lopetegui va con todo para tratar de sumar los tres puntos ante el Valladolid.obliga al Sevilla a lograr un triunfo frente a un Valladolid para mantenerse en la lucha por entrar entre los cuatro puestos Champions . Los de Sergio González ya saben que el empate al descanso del Levante ante la Real Sociedad la derrota del Huesca ayer ante el Athletic de Bilbao le permiten, de momento, no caer a la zona de descenso aun perdiendo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.