Abucheos y pitos a Antonio Cordón por decir que "a veces se quiere que el Betis pierda"

Abucheos y pitos para Antonio Cordón cuando ha dicho la siguiente frase: "Me da la sensación de que hay veces que se quiere que el Betis pierda". Tras terminar su intervención, y después de que se emitiera otro vídeo, el director deportivo ha intervenido de nuevo para matizar sus propias palabras y asegurar que cuando ha dicho que hay quien quiere que el Betis pierda no se refería a los accionistas presentes en el Benito Villamarín.



A veces se siente "muy solo"

El director deportivo ha afirmado lo siguiente: "En primer lugar quiero agradecer al consejo la confianza depositada, que me hayan traído a este club. Me siento con mucha responsabilidad y tengo unas ganas enormes de hacer despertar a este gigante que tenemos entre manos. Quiero crear una estructura y un ADN, pero esto se consigue con todos ustedes. Me dijeron que no podía hablar de proyectos y paciencia porque el bético está ya cansado. Cada vez que perdemos un partido yo me siento mal porque tengo que responder ante una junta, ante ustedes y ante los periodistas. Hay veces que me siento muy solo. El equipo tenemos que terminar de ajustarlo, pero a día de hoy voy a defenderlo a muerte porque es el que tenemos. Podemos mejorarlo pero ahora hay que defenderlo a muerte".



Crear ADN verde

"El reto es, cada día, más alto. Estamos trabajando para crear ese ADN verde que todos queremos. Valor como la nobleza, el espíritu, la inteligencia en el juego. En ningún club que he estado he visto que los éxitos lleguen con un ambiente crispado. Una de mis grandes misiones es crear un buen clima de trabajo, pero con intensidad, disciplina, excelencia y exigencia. Es importante la estructura para que los jugadores vean que es una ola tan grande que los arrastra. Todo el mundo dentro del club tiene que saber que tiene que ser el número uno y el mejor en lo suyo. Nuestro equipo tiene que absorber esa exigencia que le pedimos a cada uno de nuestros trabajadores".



Apuesta por la cantera

"Quiero que tengamos un club sostenible a lo largo de los años en una zona en la que podamos presumir de nuestro equipo. Esto requiere perseverancia. La estructura del club, el trabajo de cantera, es fundamental. El Betis tiene que fichar jugadores, pero primero tenemos que ver lo que tenemos nosotros en cantera. También estamos trabajando en el modelo de juego y la metodología de trabajo. Todo requiere continuidad y en ese proceso estamos. Cada día me encuentro más fuerte. Hay partidos que hemos perdido mal y el viaje de vuelta es patético, pero me levanto con unas ganas tremendas. No se trata de dar un pase bien, sino de dominar las situaciones. Todo en el club tiene que estar unido y la negatividad no ayuda al crecimiento del club", cocluyó Cordón, que también recibió aplausos al terminar su intervención.