El joven accionista del Betis que dio una lección de beticismo a Haro, Catalán y Cordón

Se llevó una de las ovaciones de la Junta de Accionistas del Real Betis. Jesús Garrido fue canterano del Betis y tomó la palabra este lunes para dar una lección de beticismo al presidente Ángel Haro, al vicepresidente José Miguel López Catalán y al director deportivo Antonio Cordón. Con ironía, y con el dolor de quien siente las derrotas del Betis, dio un repaso a la gestión de los actuales gestores, que renovaron la confianza de los accionistas para los próximos cinco años.

El primer palo fue para Haro, al que le reprochó que no viaje con el Betis a casi ningún partido, salvo a los encuentros en los que el Betis se mide al Madrid, al Atlético o al Barça: "Antes de hablar, dar las gracias al presidente por acudir al partido de Copa a animar al equipo, porque si no es Bernabéu, Wanda o Camp Nou no hay forma de verlo".

Arrancó las sonrisas refiriéndose a los vídeos que se proyectaron y que el expresidente Juan Carlos Ollero calificó de "propaganda": "Con respecto a los vídeos muy bonito todo, pero decirles que los goles de Borja Iglesias no han salido. A ver si en el siguiente salen".

También se refirió al hartazgo de una afición que ve cómo el Betis no termina de dar un salto deportivo y se limita a luchar por no descender a Segunda división: "Respecto a la situación del equipo, los béticos estamos 'achicharraos', no podemos aguantar más. Esperando a que hay tres equipos peores para no bajar y estar tranquilos porque es increíble a Segunda división".

Especialmente duro fue con Catalán y el proyecto deportivo de la pasada temporada, que lideró Josemi con el Big Data. "Como director deportivo se ficha a Cordón. Se suponía que coge talentos de un precio bajo porque son grandes futbolistas. Para fichar con dinero ya tenemos al Madrid y al Barça. Para esta defensa que son unas madres un año, otro y otro año, nos trae a tres defensas suplentes, un portero de 37 años, que lleva dos de suplente, que es buen portero pero que se lesiona un día sí y otro no. ¿No tendrá usted nada que ver otra vez con los fichajes? Digo yo. Porque ya el año pasado con sus maquinitas, su Big Data y el jugar a ser secretario de los béticos mira cómo ha salido".

Pidió a los accionistas que no respaldaran una nefasta gestión: "Espero que estos dos señores no sigan más en el Betis. No les gusta el fútbol, no son béticos, no les duele cada derrota. Que uno dice que Tebas pone el fútbol los lunes, pues ojalá juegue los lunes porque cada vez que juega un sábado no nos da el fin de semana. No hay nadie que baje al vestuario y les diga a los jugadores mercenarios. Pero a nosotros sí nos duele, pero eso es ser bético y es otra cosa".

"Si a estos señores se les está apoyando se me viene a la mente, no digo que sea así, que es por dos motivos. O están recibiendo un beneficio extra o son como nuestro director deportivo de la cantera o uno de los hombres de Cordón. Miguel Calzada el director deportivo de la cantera o José Ignacio creo que se llama. Sevillistas. Otra cosa no me queda".

Y tuvo un mensaje final para el director deportivo: "Señor Cordón. No se eche la culpa de la tontería que ha dicho de que algunos béticos quieren que pierda el Betis. Usted no tiene la culpa, usted ha llegado nuevo y no hay un señor que le diga que el beticismo quiere ganar, ganar y ganar. Y cuando pierde le duele y no se hace una foto con Messi cuando le han metido cinco. Al bético le duele porque le han jodido el fin de semana. Pero no tiene la culpa. Es que no hay nadie en el club que le inculque cuáles son los valores del beticismo".