Irreductible Navas: acabará 2020 en el 'top 10' de jugadores con más minutos de todo el planeta

Advierten muchos que no le ven últimamente muy fresco, pero ¡cómo no va a estarlo! Jesús Navas lo juega prácticamente todo, aun estando tocado. Y no desempeña un rol en el que pueda taparse, ni mucho menos, porque, además de ser lateral largo, tiene por delante a un extremo (Suso) que actúa a pierna cambiada y, por ende, con tendencia interior. El palaciego tiene que subir una y otra vez su carril. Sin descanso. A sus 35 años.

Así las cosas, no extraña que aparezca en una clasificación realizada por mel observatorio del fútbol CIES de jugadores con más minutos en 2020 en todo el planeta. Y a la misma hay que añadirle los que disputó el sábado ante el Real Valladolid.

El canterano del Sevilla FC, contando también los encuentros internacionales, es el octavo que jugador del mundo con más particulación en encuentros oficiales. Casi nada. Y en la tarde de este martes se le espera que Julen Lopetegui le alinee de inicio en Mestalla. Irreductible.

Jugadores con más minutos hasta el 18-12-2020