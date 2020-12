Valencia 0-1 Sevilla F.C.: Lopetegui, al fin, no especula tras marcar

Si el técnico no quería que el Sevilla se echara atrás ante el Valladolid cuando tenía ventaja en el marcador, y su equipo hizo lo que él no ordenó, su responsabilidad era en cualquiera de los casos. La decepción de los dos puntos que volaron ante el conjunto vallisoletano se ha compensado hoy con una victoria de mucho valor, y no tanto por ganar sino porque al fin se percibe que el Sevilla no trata de conservar un resultado cuando se pone con ventaja en el marcador, sino que sigue apretando -con las carencias de su estilo y sabiendo adaptarse a las condiciones del juego, como en el gol a la contra- para sentenciar.



Lopetegui aprende la lección, o su equipo atiende mejor a sus órdenes. Suya es también la responsabilidad, en las pérdidas y en los éxitos. Marcó Suso en la primera contra que tuvo el Sevilla, haciendo daño como hasta ese momento había estado recibiéndolo del Valencia, y el equipo siguió insistiendo. También ayudó el técnico al equipo, una vez más, con los cambios. Primero En-Nesyri metió más mordiente arriba, y después Rakitic y Aleix Vidal mejoraron a Óscar Rodríguez y a Navas en el control del juego en el centro del campo y en las llegadas por la banda derecha.



Gran triunfo que mete al Sevilla de nuevo en la zona europea antes de recibir a un Villarreal al que podría desbancar de la cuarta plaza. Gana de nuevo fuera de casa (tercera victoria consecutiva a domicilio en LaLiga y sexta por primera vez en su historia contando los partidos de Champions y Copa, según apunta Pedro Martín de COPE) y convence (manteniendo casi siempre la presión alta). Otra vez por la mínima, pero llegando mucho mejor que su rival a la recta final del partido.



Arrancó el partido en Mestalla con el Valencia con tres centrales, señal del respeto que Javi Gracia tiene al Sevilla. En la primera acción, una entrada brutal, sin sentido, de Paulista sobre Ocampos en la que el jugador del Valencia se hace más daño que el argentino del Sevilla.



Con Paulista retirado intentando recuperarse del golpe recibido en la caída, el Sevilla en superioridad numérica, trenza una muy buena jugada el conjunto de Lopetegui que acaba con Acuña pisando área. El rechace en su centro lo recoge Jordán al borde del área, pero dispara alto.



Sigue dominando el Sevilla, pero el Valencia ya ha intentado sorprender en un par de contragolpes (uno provocado por una pérdida en el centro del campo de Jordán) que no finalizan con peligro.

Intentó permanecer Paulista sobre el terreno de juego hasta en dos ocasiones. Finalmente tiene que ser sustituido por el joven central canterano Guillem Molina (20 años) en el minuto 17'.



Muy buen partido del Sevilla, dando velocidad a la circulación de balón y aproximándose con peligro a la meta, pero sin finalizar con acierto. Mucho dominio, muchas llegadas por bandas tanto de Acuña como de Navas, pero sus centros no encuentran rematadores. Ocampos lanza una media chilena arriba y De Jong no conecta con dos muy buenos pases de Acuña -intenta golpear el balón de tacón- y de Navas -falla al intentar rematar a la primera sin controlar-. Los disparos desde fuera del área de Jordán y Suso se marchan fuera. El Valencia, sin embargo, logra el primer tiro a puerta en una volea de Gayá que pone a prueba a Bono, que despeja sin problemas.



En la última acción del primer tiempo, cuando el Sevilla disponía de la posesión del balón para tratar de hacer el 0-1, reclama una falta Ocampos al borde del área que no le pitan y monta un rapidísimo contragolpe el Valencia que acaba con Cheryshev chutando al centro de la portería, donde para el esférico Bono. Descanso en Mestalla. Dominio del Sevilla, ocasiones (la dos únicas entre los tres palos), para el Valencia.



Ocampos a la derecha y Suso a la izquierda diez minutos

Comienza la segunda mitad sin cambios de hombres, pero sí de demarcaciones. Ocampos, que suele hacer mucho más daño junto a Navas, arranca en la banda derecha y Suso lo hace en la izquierda. Vuelve a salir intenso el Sevilla, que no supo sacar nada provechoso a su control del juego en la primera mitad. Óscar, en lanzamiento de una falta al área envenenada, obliga a Doménech a despejar fuera y el posterior remate de Jordán se vuelve a marchar alto.



El Sevilla toca, pero el Valencia corre, contragolpeando, y dispara. La tónica en la reanudación es la misma de los primeros cuarenta y cinco minutos. Los diez minutos en los que Ocampos y Suso intercambiaron posiciones para no jugar a pierna cambiada no han dado frutos. Muchas llegadas, pero el último pase, la profundidad y las verdaderas ocasiones de gol no llegan al conjunto de Lopetegui. El partido está donde quiere el Valencia, que espera su momento para robar, para encontrarse algún balón suelto y golpear a una velocidad de vértigo. Bono hace un paradón en el disparo de Cheryshev evitando el 1-0.



Lopetegui mueve el banquillo. En el 59 entra En-Nesyri por Luuk de Jong, con una injusta cartulina amarilla. La tónica sigue siendo la misma. Vuelve Suso a la banda diestra, intenta un disparo que acaba en córner, y Ocampos a la izquierda, mientras Guedes pone de nuevo a prueba a Bono en otra contra de los de Javi Gracia.

Se sigue acercando el Sevilla, aprieta, pero no encuentra el disparo a puerta en una magnífica acción de Ocampos que asiste demasiado largo a En-Nesyri cuando estaba con toda la ventaja dentro del área; mientras que el propio internacional marroquí lanza al cielo de Valencia una buena dejada que le deja de cabeza Jordán dentro del área.

Mueven los banquillos Javi Gracia y Lopetegui, que mejora a su equipo con la entrada de Rakitic por Óscar y de Aleix Vidal por Navas. Empiezan a llegar ocasiones más claras para el Sevilla. Koundé en el 75' (remate de cabeza fuera en asistencia de Ocampos) y un minuto después En-Nesyri (en un cabezazo espectacular asistido perfectamente por Aleix Vidal) pudieron hacer el primero, que llegó en una contra lanzada por Jordán y definida por Suso.



A contraestilo, utilizando el arma que había empleado hasta ese momento el Valencia, marcó el Sevilla un buen gol en el que Doménech tal vez pudo hacer más para evitar el tanto de Suso. Lanza magistralmente el contragolpe Jordán, Suso se planta en el borde del área y su disparo acaba en gol.



Lopetegui aprende la lección y no echa a su equipo atrás. En los minutos finales (86') agota sus dos últimos cambios (Gudelj y Munir entran por Jordán y Suso), pero el Sevilla sigue atacando y buscando la sentencia con un activísimo En-Nesyir (control dentro del área y disparo raso a la derecha de la meta defendida por Doménech) y con el recién incorporado Munir, que pudo enviar a la red un córner ensayado que lanza Rakitic, remata Ocampos y llega en la prolongación Munir para enviar el balón con su pierna zurda por encima del larguero.



Sigue abonado al 0-1, le siguen faltando profundidad, último toque y gol, pero el Sevilla suma de tres tras la gran decepción sufrida ante el Valladolid y Lopetegui aprende la lección: en vez de amarrar la ventaja, a aumentarla y sentenciar. Acabó, al final, ganado y atacando hasta el pitido final.



Ficha técnica:



0 - Valencia: Doménech, Paulista (Guillem Molina, m.17), Mangala (Vallejo, m.84), Diakhaby, Jason, Soler, Wass, Cheryshev (Álex Blanco, m.69), Gayà (Musah, m.69), Guedes y Maxi Gómez.



1 - Sevilla F.C.: Bono; Jesús Navas (Aleix Vidal, m.69), Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán (Gudelj, m.86), Ó. Rodríguez (Rakitic, m.69), Suso (Munir, m.86), Ocampos y De Jong (En-Nesyri, m.59).



Gol: 0-1, m.81: Suso.



Árbitro: Pizarro Gómez (Comité de Madrid). Mostró tarjeta amarilla a los locales Wass, Soler y Guillem Molina y a los visitantes De Jong y Jordán.



Incidencias: partido correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga de Santander en el estadio de Mestalla sin público.







Así lo vivimos en directo

Final en Mestalla. Gana el Sevilla tres puntos de oro y, en esta ocasión, pudiendo hacer el segundo tanto en los minutos finales en las botas de En-Nesyri y Munir.



Gol del Sevilla: Suso. La primera vez que corre el equipo de Lopetegui, en una contra montada por Jordán y finalizada por Suso. Su disparo se envenena y Doménech, a una mano, no es capaz de detener el disparo del extremo sevillista.



El Sevilla toca, pero el Valencia corre, contragolpeando, y dispara. La tónica en la reanudación es la misma de los primeros cuarenta y cinco minutos. Los diez minutos en los que Ocampos y Suso intercambiaron posiciones para no jugar a pierna cambiada no han dado frutos. Muchas llegadas, pero el último pase, la profundidad y las verdaderas ocasiones de gol no llegan al conjunto de Lopetegui. El partido está donde quiere el Valencia, que espera su momento para robar, para encontrarse algún balón suelto y golpear a una velocidad de vértigo. Bono hace un paradón en el disparo de Cheryshev evitando el 1-0.



Lopetegui mueve el banquillo. En el 59 entra En-Nesyri por Luuk de Jong, con una injusta cartulina amiralla. Y en el 70' doble cambio: Rakitic por Óscar y Aleix Vidal por Navas.









Arranca la segunda mitad sin cambios de hombres, pero sí de demarcaciones. Ocampos, que suele hacer mucho más daño junto a Navas, arranca en la banda derecha y Suso lo hace en la izquierda. Vuelve a salir intenso el Sevilla, que no supo sacar nada provechoso a su control del juego en la primera mitad. Óscar, en en lanzamiento de una falta al área envenenada, obliga a Doménech a despejar fuera y el posterior remate de Jordán se vuelve a marchar alto.



En la última acción del primer tiempo, cuando el Sevilla disponía de la posesión del balón para tratar de hacer el 0-1, reclama una falta Ocampos al borde del área que no le pitan y monta un rapidísimo contragolpe el Valencia que acaba con Cheryshev disparando al centro de la portería, donde para el esférico Bono. Descanso en Mestalla. Dominio del Sevilla, ocasiones (la dos únicas a puerta), Valencia.



Muy buen partido del Sevilla, dando velocidad a la circulación de balón y aproximándose con peligro a la meta, pero sin finalizar con acierto. Mucho dominio, muchas llegadas por bandas tanto de Acuña como de Navas, pero sus centros no encuentran rematadores (Ocampos lanza una media chilena arriba y De Jong no conecta con dos muy buenos pases de Acuña -no conecta con el balón de tacón- y de Navas -falla al intentar rematar a la primera sin controlar- o los disparos desde fuera del área de Jordán y Suso se han marchado fuera. El Valencia, sin embargo, logra el primer disparo a puerta. Gayá pone a prueba a Bono, que despeuja sin problemas.





Ha intentado permanecer sobre el terreno de juego hasta en dos ocasiones, pero finalmente Paulita ha tenido que ser sustituido por el joven central canterano Guillem Molina (20 años) en el minuto 17). Sigue dominando el Sevilla, pero el Valencia ya ha intendo sorprender en un par de contragolpes (uno provocado por una pérdida en el centro del campo de Jordán) que no finalizan con peligro.



Arranca el partido en Mestalla. El Valencia, con tres centrales, señal del respeto que Javi Gracia tiene al Sevilla. En la primera acción, una entrada brutal, sin sentido, de Paulista sobre Ocampos en la que el jugador del Valencia se hace más daño que el argentino del Sevilla. Con Paulista retirado intentando recuperarse del golpe recibido en la caída, el Sevilla en superioridad, trenza una muy buena jugada el conjunto de Lopetegui que acaba con Acuña pisando área. El rechace en su centro lo recoge Jordán al borde del área, pero dispara alto.



VALENCIA C.F.: Jaume Doménech; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Mangala, Gayà; Jason, Soler, Cheryshev; Guedes y Maxi Gómez.



Banquillo: Unai, Rivero, Correia, Molina, Musah, Koba, Álex Blanco, Sobrino, Manu Vallejo y Esquerdo.



SEVILA F.C.: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Joan Jordán, Fernando, Óscar Rodríguez; Suso, Ocampos y De Jong.



Banquillo: Javi Díaz, Alfonso, Vidal, Sergi Gómez, Rekik, Gudelj, Rakitic, Óliver, Idrissi, En-Nesyri y Carlos Fernández.



ÁRBITRO: Pizarro Gómez, mientras que en el VAR se encuentra Sánchez Martínez.





Ya están los dos onces confirmados. En el Sevilla, Lopetegui va con su once de gala, pero con Óscar Rodríguez en vez de Rakitic. Vuelve al once Luuk de Jong como delantero.





Todo listo en el vestuario del Sevilla.Ely else enfrentan en Mestallaen un encuentro en el que los locales están obligados a sumar ante el peligro de caer en puestos de descenso, mientras que los visitantes tienen más margen, pese al empate en su último encuentro ante elPasadas las 16:00 horas, conoceremos