Kaptoum ficha por un equipo en progresión

El centrocampista camerunés Wilfrid Kaptoum seguirá su carrera deportiva en Estados Unidos, en el New England Revolutions, un club 'hermano' de los Patriots de la NFL y que cuenta como capitán con un antiguo objetivo del Real Betis: el valenciano Carles Gil.

El exjugador verdiblanco, que se desligó de la disciplina bética el último día del mercado estival después de que el Almería, al no ascender, no hiciera efectiva la obligación de compra que había pactado, llevaba buscando acomodo desde entonces sin encontrar un club que se plegase a sus deseos. Su idea era seguir jugando en Primera división o en una competición similar, pero dado que las ofertas que le han llegado no alcanzaban este objetivo, se ha decantado por una Liga en desarrollo, en la que han aterrizado en los últimos meses Higuaín, Matuidi, Chicharito Hernández... y de la que Pozuelo fue elegido MVP.

Valorado actualmente en dos millones, el excampeón de la UEFA Youth League con el Barça, jugará al lado del mencionado Carles Gil, que lleva allí año y medio, y en un equipo que tiene como mejores jugadores al internacional polaco Buksa y al exdelantero de River Plate y Racing Gustavo Bou.

Encuadrado en la Conferencia Este, el New England Revolutions acabó octavo la pasada campaña, pero subió de nivel en los 'play off' y llegó a alcanzar las finales de Conferencia, cayendo ante el posterior campeón, el Columbus Crew.

Con sólo 24 años aún sueña con regresar a una Liga de superior categoría y para eso buscará minutos donde han confiado en él, en un equipo del área del Gran Boston que quiere dar un paso más y pelear por el título en la MLS norteamericana.