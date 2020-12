Camarasa se apunta como solución para el Betis (video)

"Me duele la rodilla pero más no poder ayudar al Real Betis. Se han confirmado las malas sensaciones que tuve entrenando y no podré jugar en unos meses. Volví para triunfar y esto no me lo impedirá, al contrario. Ahora toca animar desde fuera y volver aún más fuerte. Musho Betis". Con esas palabras, Víctor Camarasa confirmaba el pasado 24 de agosto que su lesión era todo lo grave que se temía y que iba a estar de baja los siguientes seis meses, es decir, al menos hasta marzo de 2021.



Su objetivo, desde entonces, fue llegar a tiempo a los tres últimos meses de temporada y estar en plena forma para al menos los dos últimos. Y según los plazos, su evolución va cumpliendo todas las etapas sin contratiempos. Hasta el punto de que las imágenes que deja llevan al optimismo de una recuperación aún más temprana.



El centrocampista valenciano ha ido publicando videos de cómo marcha su evolución y del trabajo que realiza en cada etapa. Ahora, ya de 'vacaciones' en su tierra, su trabajo no cesa y como puede verse en los últimso que ha publicado, las sensaciones son magníficas.

Pequeñas vacaciones pero trabajando la rodilla ?????????? pic.twitter.com/F0UwVB2r2x — Victor Camarasa (@vicama8) December 24, 2020

Tras dos años de cesiones,con el cambio de técnico y de estilo. Su lesión le frustró, pero tal vez llegue a tiempo para ser la solución que tanto necesita el equipo verdiblanco en esta segunda parte de la temporada.