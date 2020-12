Refuerzos en defensa, prioridad bética para enero

La baja de Marc Bartra, cuyo periodo de recuperación es incierto, ha agrandado el problema en la defensa del Real Betis, que ya existía desde el arranque de temporada, pese a los cinco partidos con la portería a cero y pese a los refuerzos de un jugador experimentado como Víctor Ruiz o de Miranda y Martín Montoya en los laterales.

El último triunfo ha tranquilizado los ánimos y los cuatro últimos partidos, en los que se han sumado siete puntos de doce y sólo se han encajado tres goles dan un margen para trabajar a Pellegrini antes de vérselas con el Levante y, sobre todo, de cara al derbi. Pero nada oculta que Antonio Cordón tendrá que trabajar duro a partir del 4 de enero.

Falta gol, hay lagunas en el centro del campo que con cambios de sistema y recolocación de jugadores el técnico chileno ha tenido que solventar, también necesita algo más de desequilibrio en las bandas... pero el gran problema está atrás. Veintiséis goles en quince partidos, pese a los mencionados cuatro últimos duelos resueltos con una mejoría palpable, convierten al Betis en el equipo más goleado de Primera. Y así lo señalan los aficionados, que en la #EncuestaHelvetia indican que ése es el gran lastre al que tiene que pretarle una especial atención la dirección deportiva verdiblanca en el mercado invernal.

No obstante, con cuatro centrales y dos jugadores por puesto en los laterales, cualquier fichaje 'obligaría' a buscar una salida que, en principio, no se contempla. Además, la posible venta de Mandi si no acaba renovando se complica con la baja de Bartra y las últimas lesiones de Sidnei, que dejan el centro de la defensa con lo justo.

El centro del campo y la delantera se prestan más a este tipo de cambios, pero con las restricciones económicas del club y 25 jugadores en plantilla, sólo una buena oferta o una previsible ganga, de las que siempre hay en este mercado tan especial activaría un intercambio de cromos cada días más necesario.