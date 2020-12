Tres sevillistas entre los cien mejores jugadores del Mundo

Lewandowski, Messi y Ronaldo, como en el The Best, son los nombres que encabezan una lista en la que el diario británico The Guardian agrupa todos los años a los cien mejores jugadores del mundo tras un 2020 en el que ni la pandemia ni la falta de títulos le han hecho perder la aureola al 'crack' argentino, pero sí han servido para elevar el nivel del Sevilla FC en la mente de todos.

Sin tener el carácter 'oficial' del Balón de Oro o el premio que entrega la FIFA, en esta lista están todos los mejores futbolistas de cada año y, en esta edición, el gran triunfo del Sevilla en Colonia se ha visto reconocido. Hasta tres jugadores del club de Nervión aparecen señalados en ella cuando para ver a uno de ellos había que remontarse a 2015, el del gran año de Konoplyanka en el Dnipro y el de su fichaje por el Sevilla, o un año antes, cuando Rakitic ya era considerado como uno de los 'cracks' mundiales, aunque en la lista ya apareciera como futbolista de su nuevo club: el Barça.

Ni siquiera los triunfos de 2015 y 2016 en la UEL o las clasificaciones para la Champions habían servido para encumbrar a los Bacca, Gameiro, Vitolo, Krychowiak... y tantos otros jugadores que lideraron al club de Nervión en ese momento. Y, sin embargo, la gran victoria ante el Inter o la no menos visible ante el Manchester United en semifinales de esta Europa League, o la clasificación para la Champions y la posterior Fase de Grupos han calado en la mente de los que cada año eligen a los mejores.

Ocampos ya roza en Top-50 y Jesús Navas y Ever Banega le siguen más atrás en una lista en la que hay hasta tres canteranos del club de Nervión, pues al palaciego, el citado medio añade a Sergio Ramos y a Luis Alberto.

Y también hay dos jugadores que han tenido un paso reciente por el club hispalense: el francés Ben Yedder y un habitual en las últimas ediciones, el actual Bota de Oro Ciro Immobile.

Este reconocimiento ya llegó también a nivel de banquillos y Lopetegui estuvo en la final de la FIFA entre los cinco mejores técnicos del año.

Está claro que 2020 será el año de la pandemia, pero también será recordado en el Sevilla como los doce meses en los que alcanzó el reconocimiento mundial.