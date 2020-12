Lopetegui, sobre Emery, su futuro, el mercado y el estilo: "Nunca echo el equipo atrás"

Concedía estos días de Navidad una entrevista Julen Lopetegui a 'Muchodeporte.com', aprovechando el corto viaje a Zarautz para pasar la Nochebuena con su padre, que ha cumplido 90 años. El vasco confesaba que "no serán unas fiestas al uso", ya que "los amigos siguen estando ahí", pero todos deben "hacer un ejercicio de responsabilidad y precaución". Con todo, recalca que "va a ser sólo un día y medio, que no hay fútbol además", por lo que aprovechará "para estar con la familia, que es importante también", aunque igualmente empezará "a estudiar al Villarreal".

El ex seleccionador nacional descarta que el triunfo en Mestalla fuera fruto de cierta revancha por el postrero 1-1 del Valladolid: "No salimos en Valencia espoleados por el empate en casa, sino que salimos así cada partido, con la ilusión y la ambición de conseguir los tres puntos. Pero cada partido es diferente; unas veces salen los mejor y otras, peor, porque cada equipo tiene sus características. Nosotros salimos a intentar llevar la iniciativa, con la voluntad de atacar y no sufrir las transiciones de un Valencia que las hace muy bien. Y completamos un buen partido".

Además, Lopetegui abordó otros asuntos de relevancia para los nervionenses:



MINUTOS FINALES

"Esos análisis no los haría. Los partidos duran lo que duran, por lo que tampoco vale de nada marcar al principio si no llegamos así al final. Tratamos siempre de ir a por los partidos del primer minuto al último. A veces lo conseguimos y otras, no, dependiendo de las circunstancias. A veces cometemos errores, y los rivales también juegan. Todos los equipos de LaLiga están muy bien dirigidos y se iguala la competición. Hace tiempo que tenemos asimilado que ganar a cualquiera se ha vuelto muy difícil. Cada partido es una conquista que intentamos hacer. Tenemos una manera de entender el juego y cómo competir, por lo que tratamos de imponerla desde el principio"



MÁS DIFÍCIL SI CABE ESTE AÑO SIN BANEGA

"Todo son circunstancias que escapan a nuestro control, muchas de ellas excepcionales, porque nunca en la vida ha habido un equipo que sólo descansara cinco días, como nosotros. Pero es lo que toca y no merece la pena darle demasiadas vueltas. Hay que adaptarse a esa realidad y buscar soluciones. Los importantes son los jugadores que están. A los que ya no, les damos las gracias, porque (su aportación) fue maravillosa, pero sólo tengo en la mente a los que nos van a ayudar a sacar el equipo adelante"

"Tener el 'problema' de la Champions es una bendición. Jugar esa competición paralela a la Liga española es fruto de la gran temporada que hicimos el año pasado. Lo que nos genera es ilusión y exigencia. Tenemos que saber adaptarnos y dar una respuesta, conviviendo con ello no como una excusa, sino con naturalidad, ilusión y ambición"



REPLIEGUE LETAL

"No escucho mucho el runrún que pueda existir. Nos dedicamos a entrenar, a analizar al equipo y los rivales, y a buscar soluciones. Nunca echamos el equipo para atrás, evidentemente. Los que me conocen saben qué estilo futbolístico es el nuestro. A partir de ahí, hay momentos, rivales que juegan, situaciones del juego... Alguien puede interpretarlo de esa manera, pero nada más lejos de la realidad. Somos de los que más pisamos el área contraria y de los que más tenemos la pelota de Primera; siempre buscamos la otra portería y jugamos en campo rival. Habrá momentos en los que lo consigamos y otros en que no, momentos de más eficiencia y de menos"

"Por las características de los jugadores, no somos un equipo habitualmente contragolpeador; otra cosa es que lo hagamos puntualmente. Nos sentimos más cómodos llevando la iniciativa y asumiendo riesgos"



El ATLÉTICO, FAVORITO

"Tiene, junto a Real Madrid y Barcelona, una de las mejores plantillas del mundo, con un nivel extraordinario. Está en una muy buena dinámica, con una serie de futbolistas muy buenos, y un puntito de madurez y equilibrio entre juventud y veteranía. Lleva muchos años dirigido por el mismo entrenador, lo que, lógicamente, genera una contexto que les convierte en una alternativa clara. Pero la Liga es muy larga y dura para todos. De poco valen los análisis en diciembre; y a las pruebas me remito. Los realmente válidos son los finales. Hay que llegar, como siempre digo, a los 8-10 últimos partidos cerca de conseguir los objetivos y en unas buenas condiciones anímicas y físicas, con una plantilla lo suficientemente amplia (sin lesiones), para poder abordar esos últimos partidos con ambición y garantías"



60% DE VICTORIAS EN EL SEVILLA Y 'THE BEST'

"Sinceramente, no reparo en estos temas. El fútbol es un deporte colectivo. Entiendo los premios individuales, que a la prensa le dan oportunidades de conceder importancia, pero yo no se la doy. Eso es fruto del trabajo colectivo. Sería de una falsa humildad no reconocer que, si los hay, es mejor que se acuerden de uno, pero no hacen justicia al trabajo de los entrenadores, porque todos dependemos mucho de los cuerpos técnicos, las plantillas, etcétera. Si llega un premio individual, hay que repartirlo entre todos los que trabajan en el club"



SU SITIO

"Estoy feliz y encantado en el Sevilla, en el club y en la ciudad, con este sentimiento y exigencia. Ejercemos nuestra profesión muy identificados con lo que significa el SFC. La pena es que estos últimos meses, con la pandemia, no hemos podido disfrutar de aspectos que a mi familia y a mí nos hubiera gustado conocer de la cultura sevillana, como la Semana Santa y la Feria. Desgraciadamente, no pudo ser, pero esperemos que haya más posibilidades en los próximos años, cuando volvamos a la normalidad en la convivencia"

"¿Renovación? Aún estoy a mitad de mi contrato. Ojalá pueda seguir siendo entrenador del Sevilla muchísimos años. Sería una buena señal"



MERCADO DE ENERO

"No creo que haya muchos movimientos, en parte por las circunstancias. Todos los equipos estaremos atentos a la posibilidad de mejorar y de corregir aspectos derivados de las lesiones, las salidas... Veremos. Es algo que va a manejar Monchi, que es con quien yo tengo que hablar. Lo que me preocupa es preparar el encuentro ante el Villarreal"



ALEIX VIDAL

"Lo primero que hay que decir es que, ante una situación complicada (pues en principio no estaba dentro de la plantilla), se quedó y ha trabajado de una manera fantástica. Hemos valorado ese trabajo. Está plenamente incorporado y es uno más. Está en un punto de madurez personal y futbolística importantes. No tengo dudas de que nos va a ayudar, porque es un chico con experiencia, que ha vivido muchas situaciones diferentes en su carrera y está en un punto álgido. A veces, este punto llega tras situaciones complejas, y tengo la impresión de que a él le ha llegado"

FERNANDO

"Se torció un tobillo y hay que valorar el grado de su esguince. El próximo martes ya jugamos, por lo que este sábado, a la vuelta, ya veremos cómo está"

"¿Reservarlo para el derbi? Si algo nos dice la experiencia es que pensar en la curva que no viene te hace equivocarte en la que viene. Tenemos que centrarnos en la que llega, el Villarreal, dedicando todas nuestras energías y fuerzas a este partido. Después, ya hablaremos del siguiente"



VILLARREAL Y EMERY

"Es un equipo extraordinario, con un entrenador que ya conocen en Sevilla y que también es extraordinario. No hay dos entrenadores iguales, porque cada uno tiene su forma de sentir y de pensar, pero tengo toda la admiración hacia Unai Emery, uno de los mejores de la historia española. Tiene muchísima experiencia, incluso internacional, por lo que cuenta con muchos recursos. Siento el máximo respeto por él en todos los sentidos"



PÚBLICO EN LOS CAMPOS

"No hace falta hablar de los conciertos (por el de Raphael), porque en Copa del Rey había gente en el campo. Ojalá que haya mucha, toda la que pueda estar, cuanto antes en los estadios y en todos los eventos masivos. Esas diferencias sí generan incertidumbre, por qué se puede en una competición y no en otra, por lo que sería bueno un debate. El virus no entiende de torneos y eventos diferentes"