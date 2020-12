Renovación, cesión... Se allana el camino del Betis con Riqui Puig

Ronald Koeman advertía a Riqui Puig este verano que lo mejor para él era que se buscara un equipo donde tuviera minutos para salir cedido. El canterano, tal vez envalentonado con la predicamento que tenía entre los seguidores, no aceptó el consejo, decidió pelear por un puesto y tres meses después apenas ha jugado 3 minutos en Liga y 74 en tres partidos casi intrascendentes de la Champions. Prácticamente es el último hombre del plantel blaugrana.

Y Koeman le 'recuerda' cada semana su situación y que ya le advirtió que lo iba a tener muy difícil para jugar. "Riqui Puig necesita más físico. Me gusta la gente que cada día trabaja para mejorar. Y que cogen las opciones con dos manos para mejorar las cosas. Hoy en día no todo es calidad técnica, también se necesitan otras cosas", destacó hace dos semanas el técnico holandés, quien también fue preguntado antes del duelo del martes frente al Valladolid por el canterano y no eludió la respuesta: "Hay cierto interés de la prensa porque es un jugador de casa, pero también hay otros jugadores que no están jugando y que buscan el apoyo del técnico y de la prensa. Somos un equipo grande donde sólo pueden jugar 11 y el entrenador decide según la actitud de los jugadores". Incluso se filtró un enfrentamiento entre ambos hace unos días.

En el Betis tienen apuntado su nombre de cara al futuro, hasta el punto de ser uno de los clubes que pidieron una cesión el pasado verano. Lo ven como un futuro Canales y quien ocuparía el sitio de William en caso de que éste saliera finalmente. Aunque no es el único. Desde Inglaterra ha trascendido que Guardiola podría estar interesado en él si el Barça lo deja salir.

Y él acaba contrato el próximo mes de junio. No obstante, la idea del club blaugrana, según aseguran en Barcelona, no es desprenderse de él sino hacer efectiva la opción que tienen para renovarlo por dos años y cederlo a un equipo en el que pueda jugar asiduamente.

Eso descartaría al City, que lo quiere traspasado. Y ahí el Betis ganaría enteros. No sólo por la buena relación que tiene con el club blaugrana (Junior, Emerson, Aleñá lo confirman), sino porque en el club verdiblanco sí podrían asegurarle los minutos que allí no tiene y contaría con él, incluso, más de esos seis meses finales de la presente temporada.

Lo único que parece seguro es que Riqui Puig dejará el club blaugrana en este mercado invernal. Y el Betis lleva tratando de traerlo desde que se confirmó la lesión de Canales. Faltaría convencer al jugador.