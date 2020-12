Ceballos, señalado tras la victoria del Arsenal

El Arsenal de Arteta rompía hoy una racha de siete partidos sin ganar en la Premier League que a punto había estado de costarle puesto al técnico guipuzcoano. Los 'Gunners' retomaban la senda vencedora cuando más difícil lo tenían y ante uno de sus rivales más encarnizados, el Chelsea. Un derbi que venía marcado por la presencia de los ex de los Blues William y David Luiz en el vecino.

Y que ha servido para que se reivindicaran jugadores que no estaban teniendo tanto protagonismo arriba como Lacazette y, en el centro del campo, el joven Smith Rowe o los ex del Basilea Xhaka y Elneni. Y que, indirectamente, ha dejado señalados a un William que no era convocado y a un Dani Ceballos que no ha pisado el campo ni un minuto. Ellos eran los más criticados después de las últimas derrotas y el cambio que ha dado el equipo ha hecho que esas críticas arrecien a la culminación de duelo.

Ceballos era el que salía peor parado. Más aún cuando el último partido en el que el utrerano no participó fue el de la victoria del Arsenal en Old Trafford ante el Manchester United, curiosamente la última del equipo de Arteta en el campeonato inglés.

El ex del Betis no está mostrando en este arranque el nivel que ofreció con Arteta al final de la pasada campaña. Sus números, según WhoScored.com, son más pobres de los que se espera de él (completa 1,3 regates y un pase en profundidad por partido) y muy poco para la posición adelantada en la que lo quiere utilizar el técnico español y en la que hoy, con un cambio de sistema, ha situado a Smith Rowe.

Esa irregularidad le descartaría de regreso en el Real Madrid, con el que aún le quedan dos años más de contrato, e incluso para que pueda continuar en un Arsenal en el que los aficionados le echan en cara su "inconsistencia".