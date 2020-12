Franco Vázquez puede ser el primero en salir

Si algo funciona lo mejor es no tocarlo. Ésa es una máxima que todos conocen y, siempre que pueden, intentan aplicarla. Pero en el mundo del fútbol hay tantas variables que difícilmente se puede mantener lo que uno desea durante mucho tiempo.

La conjunción de este Sevilla FC desde el parón ha sido clave para que se alcanzara el premio europeo, para que estuviera tantos meses sin perder o para que, ahora, vuelva a pelear por meterse en la Liga de Campeones pese a estar menos tiempo de preparación que algunos rivales y tener que afrontar Liga y Champions. El equipo no se ha visto afectado por los leves retoques, marcha como un reloj y, si pudiera, se mantendría así al menos hasta junio.

Sin embargo, nada es inmutable. Hay futbolistas que cuentan menos, que creen que pueden hacer más y que podrían encontrar una salida en este mercado invernal. Es el caso de Carlos Fernández, uno de los delanteros más deseados de LaLiga. Y también es el caso de un Franco Vázquez que acaba contrato a final de temporada y que baraja un regreso a Italia para intentar firmar lo que se prevé como su último gran contrato en el fútbol de primer nivel.

El centrocampista argentino es el último de la 'rotación' en el centro del campo y apenas acumula 222 minutos entre todas las competiciones, más de la mitad de ellos entre los dos partidos de Champions en los que el Sevilla tenía asegurada su clasificación y el de Copa del Rey ante el UCAM Murcia. Y se quedó fuera de la última convocatoria, lo que ha hecho alimentar la idea de que está negociando una salida una vez se abra el mercado a comienzos de enero.

"Acabo contrato en junio y veremos qué pasa. Volver a Italia, no lo esconderé, me encantaría. Es un campeonato que conozco, del que tengo muy buenos recuerdos€ Veremos. Tengo muy buenos recuerdos de esta experiencia. Siempre me ha gustado el fútbol italiano", dijo a principios de mes en una entrevista con Tuttomrcatoweb. Desde allí señalan a la Lazio, que lleva desde este verano tras sus pasos y donde ya está su excompañero Correa, además de otros exsevillistas como Luis Alberto e Immobile.

Pero según su agente, Daniele Piraino, los romanos no son los únicos y Torino, Fiorentina y Milán también estarían interesados, siempre que llegue a coste cero, algo que ocurriría en junio. Si alguno ofrece algo ahora, el Sevilla estaría dispuesto a dejarle la puerta abierta.