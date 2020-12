Garay, en la agenda del Betis, se declara listo para regresar

"Muchos se preguntarán el motivo por el cual en junio no fiché por ningún equipo, quedando libre y estando casi recuperado. Ahí se encuentra el motivo, CASI. Mi decisión fue recuperarme al 100% para así, poder dar todo de mí una vez incorporado en mi próximo trabajo. Para ello, tuve que tomar una decisión, dividir la recta final de la recuperación en dos partes: La primera en Madrid con un gran equipo ya conocido en mi pasado y con resultados excelentes. Y la segunda, irme a otra ciudad donde yo consideraba que estaban los mejores profesionales, los cuales he estado con ellos los últimos años en mi último club (Valencia). Ahora finalizadas ambas etapas, terminaré con la tercera, incorporarme a lo que ha sido, es y será mi pasión, el fútbol. Pero con una diferencia, 100% recuperado y dispuesto a pisar el campo y dar todo como hasta ahora lo he hecho (...)". Con esas palabras, Ezequiel Garay dejaba claro que está de vuelta.



Garay se rompió el ligamento cruzado hace once meses (1 de febrero) en el Valencia-Celta y, tras no renovar con el club che y llegar muy justo al mes de septiembre, cuando arrancaron las competiciones, prefirió esperar a enero y ofrecerse en plenitud de condiciones. Cómo ha dejado claro en un mensaje que dejó hace unos días en su cuenta de Instagram, con un video donde refleja su preparación, la recuperación de una lesión tan complicada es total.





El central argentino, uno de los nombresy que estaba entre los centrales más valorados sin equipo, vuelve a mercado en un momento en el que el club verdiblanco se está planteando reforzar su defensa, donde ha sufrido mucho en lo que llevamos de temporada, y apuntalarla de cara a un futuro cercano en el que no sabe, como poco, si podrá contar con Mandi.Es un jugador con unas características diferentes a algunos de los centrales que ahora mismo tiene el Betis y al que el actual entrenador verdiblanco,conoce a la perfección, pues ya le entrenó en el año que estuvo dirigiendo al Real Madrid (09/10).