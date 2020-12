Laso: "No sé si Heurtel va a jugar, es una situación del Barcelona"

Laso: "No sé si Heurtel va a jugar mañana, es una situación del Barcelona".

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, comentó respecto a la situación del base francés del Barcelona Thomas Heurtel, que negocia su salida del club azulgrana y al que el Barça no le permitió regresar con el equipo de Estambul (Turquía), que no sabe "si va a jugar" en el 'Clásico' del domingo.

"No sé si Heurtel va a jugar, es una situación más del Barcelona, pero qué duda cabe que es un jugador que siempre nos ha dado muchos problemas, pero no solo él: (Adam) Hanga, (Niko) Mirotic, (Álex) Abrines, (Kyle) Kuric... Centrar un equipo en un jugador hablaría no muy bien del resto que son de gran nivel", opinó Laso al ser preguntado por la teórica ausencia del base francés, que según algunos medios ya no está entrenando con el Barça.

Preguntado de nuevo por esta situación -el base galo no regresó el martes junto al equipo de Estambul, donde el Barça había jugado con el Anadolu Efes, al intuir la entidad catalana que estaba negociando su salida no al Fenerbahce turco, sino al Real Madrid-, Laso insistió en que se centra en su propio equipo.

"No tengo mucha opinión sobre esto, ahora mismo lo único que me preocupa es el partido de mañana. Creo que tengo bastantes problemas en mi equipo como para preocuparme sobre lo que pasa en otro equipo de la NBA o de la Euroliga", señaló el técnico vitoriano.

Laso no cree que la situación de Heurtel vaya a pasar factura al Barça. "Siempre espero una gran respuesta de un gran equipo como el Barcelona, tiene grandísimos jugadores, es un equipo construido en basa a esos jugadores determinantes en sus posiciones (...). Independientemente de lo que haya pasado en cuanto a resultados, dinámicas, cuando se juega un Real Madrid-Barcelona todo el mundo se centra en jugar lo mejor posible e intentar ganarlo", pronosticó.

Haciendo balance de los dos 'Clásicos' de esta temporada, Laso recordó que el de la final de la Supercopa Endesa (victoria blanca por 72-67) fue un partido "cerrado" entre dos equipos que llevaban "poco tiempo juntos"; mientras que en el de Euroliga en el Palau Blaugrana (victoria barcelonista por 79-72) los blancos hicieron "un segundo cuarto muy mal" en el que les tocó "remar".

"Estuvimos cerca, pero no llegamos y nos dio sensación de no haber jugado un gran partido Si no juegas un buen partido contra el Barcelona es difícil ganarles. Espero que seamos capaces de hacer nuestro mejor partido", añadió.

En cuanto al análisis de este Barça dirigido por el lituano Sarunas Jasikevicius, Laso resaltó el papel del griego Nick Calathes, un jugador "muy determinante", que "domina mucho el ritmo del partido", así como el "mayor uso de los tiradores", especialmente con la mejora de Álex Abriles y del estadounidense Kyle Kuric.

Respecto a la situación de su equipo, que sigue invicto en 14 jornadas de la Liga Endesa y no cae en la Euroliga desde su visita al CSKA de Moscú (74-73) pese a haber perdido en el último mes al base argentino Facu Campazzo, rumbo a la NBA, y al ala-pívot esloveno-estadounidense Anthony Randolph, Laso elogió la labor del resto de los compañeros para cubrir sus ausencias.

"Perder dos jugadores en un mes como Facu y Randolph nos gustaría que anímicamente no tuviera que tocarnos, pero qué duda cabe que son dos jugadores muy importantes. También considero que la labor del grupo y del equipo es mantenernos unidos, seguir trabajando y pensar que no hay otro Campazzo, no hay otro Randolph, pero alguien va a tener que limpiar la casa", explicó.

En cuanto a la posibilidad de fichar un sustituto para Randolph tras la rotura del tendón de Aquiles de su pie izquierdo del que fue operado hace una semana y que le impedirá regresar a la cancha en esta temporada, Laso dijo que están "siempre atentos al mercado", aunque advirtió que no es sencillo encontrar un jugador como Randolph, ni un sustituto para Campazzo.

"No vamos a encontrar ni otro Campazzo ni otro Randolph. Es el equipo el que tiene que dar la cara, intentar suplir las ausencias de la mejor manera posible, pero eso no significa que no estemos viendo el mercado porque estamos atentos", zanjó.

Laso elogió la progresión del pívot canterano Usman Garuba, de 18 años, que transmite "una energía y un esfuerzo grandísimo" y del que se ha percibido una mejora importante en el lanzamiento de tres puntos en los últimos encuentros.

"Creemos que su mejora pasa no solamente por el tiro, que puede ser lo que más se haya visto por el porcentaje, pero muchas veces para meter los tiros hay que saber cuándo tirarlos. El tiro, la defensa, las lecturas del juego, esto es algo que tiene que ver con que la ética de trabajo de Usman es magnífica", sentenció.