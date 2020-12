El 'majareta' que 'fichó' a Zarzana por el Sevilla y no por el Betis

Pablo Blanco, descubrió al canterano Antonio Zarzana en un torneo en Portugal con tan sólo ocho añitos. En aquellos años, Lo quiso, incluso, el Betis.

El director de la cantera del Sevilla F.C. , descubrió al canteranoen un torneo en Portugal con tan sólo ocho añitos. En aquellos años, se interesaron por él algunos de los mejores clubes europeos (Madrid, Bayern y Liverpool) , pero el Sevilla se adelantó a todos y lo firmó para su prolífica cantera.. Su padre, Antonio Zarzana, ha contado qué le hizo decidirse por el conjunto sevillista.

" Tuvo ofertas del Real Betis y del Sevilla F.C. Nos decidimos por el Sevilla FC por una anécdota. Tengo un hermano muy bromista y me llamaron diciendo que el Betis quería a mi hijo. Pensé que era una broma más de mi hermano y le dije: 'Te quieres ir por ahí, majareta'. Y colgué. Inmediatamente después llamó el Sevilla FC (el jerezano Adrián Rosa jugó un papel muy importante en la historia) y entonces vi que no era una broma. Por eso nos decidimos por el Sevilla FC", así lo ha manifestado a La Voz de Cádiz.



Zarzana nació un 21 de marzo de 2002 en Jerez de la Frontera. Tiene sólo 18 años y fútbol sala. "Recomiendo que antes de jugar al fútbol se juegue al menos un año al futbol sala. Eso permite manejar los espacios reducidos y perfeccionar la calidad. Ahí está el ejemplo de Suso»,

. Tiene sólo ya ha debutado con el Sevilla en la Copa del Rey ante el Ciudad de Lucena . Antes ya había jugado un amistoso con el primer equipo ante el Athletic de Bilbao en pretemporada.

"Yo entrenaba al Jerez 93, equipo de fútbol sala en la categoría benjamín cuando mi hijo era prebenjamín, pero venía con nosotros. Por aquel entonces ya tenía mucho cuerpo y mucha fuerza. Un día fuimos a jugar a Cádiz contra el Géminis, que por aquel entonces era el mejor equipo de la provincia y lo ganaba todo. Conseguimos empatar y me preguntaron quién era el número once. Les dije que mi hijo. Entonces me pidieron que si podía jugar la Liga de Fútbol 7 en Elcano y accedí. Vivimos una experiencia descomunal en todos los sentidos. En un curso marcó 192 goles".



Su padre considera que "su gran virtud es que tiene la mentalidad de un hombre desde que era niño. Mentalmente es como si ahora tuviese 40 años de edad. Siempre ha sido su fuerte. Al firmar por el Sevilla FC le dije que si no estaba entre los tres mejores cada año nos volvíamos a Jerez. Suponía un gran esfuerzo para nosotros que él estuviera allí y él ha cumplido siempre. Tenía muy claro cuál era su sueño desde niño".



"Yo le decía cuando le entrenaba: 'Te voy a chillar a ti para corregir a todos. No va por ti, pero hay que dar ejemplo'. Y así se hizo más fuerte mentalmente y por eso está acostumbrado a las críticas para seguir mejorando. Es necesario corregir los fallos para mejorar. En esta vida nunca puedes ser arrogante y la humildad es fundamental en todos los aspectos de la vida".



Zarzana, con contrato hasta el año 2.022

El chaval acaba contrato en el 2.022 y el interés de otros clubes sigue presente, pero su padre quiere que acaba cumpliendo su sueño de triunfar en el Sevilla: "Siempre han estado interesados en él, pero apostamos por el Sevilla F.C. Siendo alevín de segundo año estuvimos en Madrid negociando con el Real Madrid y no nos fuimos porque Pepe Castro nos hizo una oferta extraordinaria para su futuro, que es lo que siempre miramos. De cadete de primer año preguntó el Liverpool y otra vez el Real Madrid, y así sucesivamente".



"Entiendo que el Sevilla FC pasa por un gran momento y que es más complicado dar oportunidades a la cantera, pero el momento de mi hijo es ahora. Lo será en el Sevilla FC o en otro lugar. Hay equipos como Villarreal, Celta o Eibar que están dando oportunidades a jóvenes futbolistas en Primera y creemos que mi hijo está preparado para dar el salto. Ofertas hay de España y de clubes extranjeros y si el Sevilla FC no da el paso, tendremos que negociar nosotros. Hay que arriesgar para ganar".



"Siempre hemos tenido tranquilidad y paciencia porque sabemos que estamos en un buen sitio, en una de las mejores canteras de España y del mundo, aunque ahora le toca al Sevilla ofrecer un poco más. Estamos esperando la llamada del presidente Pepe Castro. Y que quede claro que no hablo de dinero, hablo de oportunidades, que 'mi' Antonio pueda demostrar lo que vale en el primer equipo. Me daría pena dejar el Sevilla FC, sobre todo por Pablo Blanco, que es el número uno. Mi hijo apuesta a caballo ganador. No pedimos más dinero, sólo la oportunidad que se merece".