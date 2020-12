35 millones por Joan Jordán en enero

Lo dijo hace unos días Sergio González, el entrenador que le hizo debutar en Primera: "Joan Jordán va a acabar en la selección tarde o temprano". Y el nivel que está ofreciendo el centrocampista catalán en el final de la pasada temporada y el arranque de ésta le dan la razón.

En un centro del campo plagado de jugadores de primer nivel (Rakitic, Fernando, Óscar, Oliver...) se ha hecho con la titularidad y sus números le acercan más pronto que tarde a la 'Roja' de Luis Enrique.

Sin embargo, eso hace también que su nombre empiece a ligarse a algunos de los clubes más poderosos económicamente hablando del continente. Y según publica hoy el diario The Sun, el Arsenal estaría dispuesto a pagar 35 millones de euros por él para ficharlo en el mercado invernal.

Pese a la victoria ante el Chelsea en el Boxing Day, los 'Gunners' miran al mercado con la intención de mejorar un centro del campo en el que incorporaron a varios hombres importantes en verano y que, de momento, es el gran lastre del equipo de Arteta. William, que llegó gratis, está a un nivel muy bajo, el Atlético Thomas Partey ha jugado muy poco por una lesión y Ceballos no está alcanzando el nivel de la pasada campaña, que motivo que el Arsenal negociase su cesión.

El equipo londinense se haya más cerca del descenso que de posiciones europeas y va a poner todos sus recursos en este mercado para intentar cambiarle la cara al plantel y reconducir su trayectoria en la Premier League.

No obstante, el jugador catalán, que costó al Sevilla 14 millones de euros y tiene 60 de cláusula, es pieza clave en el equipo de Lopetegui, de ahí que sólo una oferta fuera de mercado -35 millones no lo es- podría hacer que Monchi se lo pensase. Pero incluso, en ese caso, Lopetegui no es muy partidario de desarmar un equipo a mitad de temporada e impediría su salida.