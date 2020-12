Pellegrini, "sin temor" sobre su futuro: "El equipo está vivo y tiene espíritu"

"Soy el primero que acepta la crítica. Hicimos tres goles y creamos 4-5 ocasiones más. El equipo está vivo y creo que vamos a llegar al objetivo", apuntaba en sala de prensa un Manuel Pellegrini que reconocía igualmente el "déficit defensivo", tras "un primer tiempo que no refleja lo que sucedió", a su juicio: "Tuvimos llegadas, aparte del gol, por medio de Aitor, de Juanmi, de Fekir... En el segundo, la que llegaron la convirtieron. Esa cantidad de goles no los encajamos con muchas ocasiones, pero así es. Peleamos hasta el final. Hicimos tres, pero, por desgracia, no nos sirvió para conseguir un buen resultado".

El chileno "no confundiría los términos" en cuanto al momento del equipo: "Estamos de mitad de tabla hacia arriba. Las soluciones sólo llegan con trabajo. El equipo mostró espiritu, buscando soluciones defensivas y para encajar menos goles. Hay que seguir trabajando, sin pensar que en la jornada 16 estamos en un lugar, si no bueno, tampoco maloo. Está claro que podemos mejorar, y será con trabajo".

Y dio algunas pinceladas de lo que le pasa por la cabeza para enmendar la plana atrás: "Debemos ser más desconfiados en la parte defensiva, cubriendo antes los espacios, sin esperar a que otro falle para corregir fallos. No es un problema estructural, porque hubo varios partidos en que no encajamos. Sobre todo el segundo gol es un golazo... No todo son errores, pero sí desde luego hay que buscar explicación a encajar un gol de córner tan pronto siempre".

Además, Pellegrini elogió a Canales, que, "primero, es un gran profesional; siente la profesión de esa manera", y al que, "por suerte, el Betis lo ha recuperado ya", antes de lo esperado: "Poco a poco va a ir aportando al equipo lo que puede aportar. Ya lo hemos visto en 30 minutos. No se le puede reprochar el espíritu. Tampoco al equipo, que lo buscó, pero cada vez que nos llegan nos hacen gol".

Sobre si puede afectar esta derrota para el sábado, el míster cree que "un derbi, de por sí, motiva solo, independientemente del resultado del partido anterior", recalcando que los suyos han "demostrado muchísima fortaleza anímica, peleando por empatar. Esto refleja que el espíritu va ser óptimo también" el fin de semana, cita para la que reservó a Guido, Fekir y Guardado: "Cuando íbamos 4-1 abajo, pensé en los jugadores apercibidos, pero también en que teníamos los recambios. Seguimos haciendo buen fútbol, aunque el resultado no alcanzó".

Por último, algo molesto, Pellegrini abordó la cuestión de su futuro, que no ve en entredicho pese a que no termina de hacer reaccionar al Betis: "Nunca he sentido ese temor. Sigo haciendo mi trabajo. Estamos más abajo de lo que quisiéramos, pero este campeonato va a seguir muy luchado hasta el final. No creo que haya problemas por ahora".