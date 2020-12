Montenegro decide no renovar al seleccionador Faruk Hadzibegic

La Federación de Montenegro (FSCG) ha decidido no renovar el contrato al todavía seleccionador, el bosnio Faruk Hadzibegic, antiguo jugador y entrenador del Betis, que será sustituido esta semana por el montenegrino Miodrag Radulovic.

Hadzibegic, de 63 años, que también fue jugador del Sarajevo y de la selección yugoslava y entrenador de varios clubes, se hizo cargo del equipo montenegrino el 25 de julio de 2019 y su contrato expira este jueves, 31 de diciembre.

Aunque la selección de Montenegro con Hadzibegic se clasificó en la Liga C de la Liga de Naciones, en los últimos partidos, con Luxemburgo, Azerbaiyán y Chipre, no mostró un buen nivel.

En una primera reacción, Hadzibegic se mostró sorprendido por la decisión de la federación montenegrina y porque no le hubiera comunicado oficialmente su decisión.

"He visto que la información es oficial y tengo claro que Montenegro tiene a un nuevo seleccionador. Todavía espero que alguien de la FSCG me llame y me lo comunique", dijo Hadzibegic al diario montenegrino Vijesti.

Más tarde, el técnico agradeció la confianza depositada en él, reconoció el derecho de la federación de nombrar a quien quisiera y subrayó que se marchaba como amigo.

Hadzibegic fue un defensa que marco una época en el Betis a mediados de los 80 y, más tarde, llegó a ser entrenador y director deportivo del club español.

Su sustituto será Miodrag Radulovic, que está previsto que firme a comienzos de enero un contrato por un año, hasta el final de 2021.

Radulovic, de 53 años, exjugador del montenegrino Buducnost de Podgorica, fue entrenador de la selección sub-19 montenegrina, de los equipos nacionales de Líbano y de Myanmar, del uzbeco Pajtakor Tashkent, el Buducnost y varios equipos de Kuwait, entre otros clubes.

Liderará Montenegro en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 que comenzará en marzo y en la que su equipo se enfrentará a Holanda, Turquía, Noruega, Letonia y Gibraltar.