Rakitic: "El Betis cuenta con grandes jugadores, como Canales o Fekir"

Ivan Rakitic, jugador de LaLiga Santander y hablando en un evento de LiveScore, dijo que El Gran Derbi "es especial" y que en Nervión quieren asegurarse de que "todos los aficionados del Sevilla FC estén contentos".

- De cara a ElGranDerbi. ¿Qué significa este derbi para ti?

- Este partido es muy especial. Sé que el partido más importante del mundo es quizás ElClásico, pero ElGranDerbi también es algo especial. Para sentir la importancia del derbi hay que estar aquí en la ciudad de Sevilla. Hay un sentimiento especial entre la gente de aquí, así que ojalá podamos dar una buena actuación contra el Real Betis en este gran partido del 2 de enero. Es un momento difícil para todos jugar el derbi sin público. No es fácil por lo especial que es este partido para los aficionados, pero intentaremos dar lo mejor de nosotros para ganar este partido y asegurarnos de que todos los aficionados del Sevilla FC estén contentos.

- ¿Quién crees que será la mayor amenaza del Real Betis en el partido?

- Creo que tienen muchos jugadores muy buenos, un entrenador increíble y un portero buenísimo. Tenemos que estar preparados al 100% porque a pesar de que uno de sus grandes jugadores, como Sergio Canales y Nabil Fekir, que tiene cualidades realmente especiales. Tienen algunos jugadores que marcan la diferencia en su equipo, así que sabemos que será un juego realmente difícil para el que debemos estar preparados al 100%. Necesitaremos una gran actuación si queremos ganar al Real Betis.

- ¿Importa la posición actual en la tabla ante un ElGranDerbi?

- No, no importa, esto está muy claro. Este es solo un partido y es un partido diferente a cualquiera de los anteriores. La posición en la clasificación y el estado de forma de los equipos no importa. Tienes que estar preparado para este partido y luego dar lo mejor de ti para poder ganarlo.

