Guardado y la MLS: la verdad sobre el futuro del 'Principito'

Saltó la noticia es los albores de 2021, aunque no es ninguna novedad que la MLS lleva años 'coqueteando' con Andrés Guardado, santo y seña del fútbol mexicano, para movilizar a la ingente comunidad hispana de Estados Unidos. Dinero aparte, al mediocampista le atrae la idea de retirarse en el Atlas, su equipo de toda la vida, aunque no sin probar antes las mieles de una Liga exótica pero en franco crecimiento como la que coronó hace muy poco a un ex bético, Pozuelo, como su MVP. Ocurre que, seguramente, ni el propio 'Principito' confiaría en su notable rendimiento de vuelta a España. Obviamente, no vino a retirarse, pero pocos apostarían por una renovación que, por el momento, alargará su estancia en Heliópolis hasta los cinco años.

Como poco, de cumplir la actual vinculación, el zurdo se marcharía de Heliópolis a punto de cumplir los 36, aunque en plena forma y con bastante carrera a priori por delante, una realidad que propició, como su reciente (y segunda) paternidad y la pandemia, que Guardado haya aplazado sus planes americanos 'sine die'. Esta semana, se conocía la propuesta de la nueva franquicia de la Major League Soccer, aunque las últimas noticias desde el entorno del internacional azteca descartan que el Charlotte FC vaya a ser su destino.

De esta forma, el locutor de FOX Deportes Raoul Ortiz aclara en su perfil de Twitter que las conversaciones entre la entidad de Carolina del Norte y el capitán del 'Tri' no se reanudaron, pues la idea era que Andrés fuese su estandarte de haberse producido el debut en 2021, finalmente aplazado a 2022, cuando, curiosamente, termina contrato el futbolista con el Betis. El año y medio pendiente sería el principal obstáculo para su marcha, pues, aunque el citado periodista alude a que hay otras cuatro franquicias interesadas de la MLS, será complicado que paguen un traspaso.

La información acaba resaltando que Guardado y su familia son felices en Sevilla, amén de que se trata de uno de los capitanes y pilares del Betis, por lo que únicamente una propuesta mareante, tanto para el mediocentro como para los de La Palmera, podría alterar una hoja de ruta que mantiene al 'Principito' de verdiblanco, como poco, hasta el próximo verano. Cualquier asalto a su fichaje sería más factible cuando quede libre, de no haber cambios drásticos en los planteamientos de las dos partes actualmente relacionadas.