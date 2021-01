Lopetegui: el Linares, Ocampos, Navas y los cambios en el once

Centrado, como siempre. Sin pensar más allá del partido de mañana y de un rival, el Linares, ante el que se juega seguir vivo en la Copa del Rey y al que no quiere minusvalorar. Julen Lopetegui analizó el duelo de Jaén, habló de las posibles dudas que hay en el once y un plantel al que ve igual de comprometido para esta competición como para la Liga o la Champions.

¿Qué le parece el Linares?

El Linares es un buen equipo, con posibilidades serias de subir a Segunda, que juega bien, tiene recursos de jugadores y colectivos y están adaptados al medio en el que vamos a jugar. Hicieron un gran partido contra el Sevilla Atlético y ha hecho buenos partidos en su categoría. Era de los más complicados que nos podían tocar de segunda B.



Tras el derbi y el Linares, llega la Real...

El grupo sólo está centrado e ilusionado en una competición que te exige muchísimo, porque todos son finales. Jugamos en un campo contrario, en circunstacias diferentes y ante buenos equipos. Nosotros le damos toda la importancia del mundo. Tenemos dos prioridades: la primera es el equipo y la segunda las características de la competición, que te obligan a cambiar de contexto y de mentalidad. El equipo está pensado en el aprtido de mañana sin ninguna duda.

Dos rivales previos que conocían por ser rivales de los filiales

No tiene nada que ver el rival anterior con el que tenemos mañana. Esta vez la dificultad a va a ser máxima por lo que he explicado. Por eso estamos centrados en recuperanos bien y superar la eliminatoria de Copa.

Ocampos y Navas, sin entrenar, ¿dudas?

Ocampos tenía molestias de un golpe en el partido y Jesús también, por eso hemos decidido que no se entrenaran.

Tal vez sería el momento de que Navas descansase y se recuperase

Jesús no tiene ningún problema, está recuperado de su lesión y lo de hoy es fruto de un golpe.

Cambios en el once inicial

El despertador esta temporada ha sonado para todos, hay momentos para todos, pero mañana lo que va a primar es la ilusión y las ganas que tenemos con la competición. Todos los que salgan van a tener la posibilidad de superar una eliminatoria de copa. Todo el mundo tiene que estar preparado.

¿Va a repetir un once, como en Lucena, con muchos titulares?

En todos los partidos tratamos de hacer un once equilibrado y mañana no va a ser una excepción. El único objetivo es ganar el partido.