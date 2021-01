Lopetegui: "Óscar e Idrissi nos tienen que ayudar"

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha comparecido para los medios del club nervionense tras la victoria cosechada ante el Linares Deportivo en la segunda ronda de la Copa del Rey. El míster nervionense ha destacado el trabajo de sus pupilos. "Hemos hecho un buen trabajo, un partido con muchísimas dificultades, el campo estaba muy blando, realmente mal, había que jugar muy concentrados y ahí las distancias se acortan ante un rival que si sabe jugar en ese medio", ha dicho el vasco.

En cuanto al partido y el formato, donde han caído ya dos equipos de Primera división como el Celta y el Getafe, Lopetegui ha dicho: "La Copa es bonita para todos pero ellos no tienen nada que perder, la obligación siempre va con el equipo de mayor categoría, pero no es sencillo, hoy han caído dos primeras, jugamos una competición muy bonita pero a veces muy alejada de las buenas condiciones en cuanto a campo, instalaciones y demás, hoy hemos estado en un vestuario pequeño casi 50 personas, es lo que hay pero no tiene mucho sentido con tantas restricciones que tenemos".

Lopetegui también ha destacado el partido de Óscar e Idrissi: "Los goles nos han dado tranquilidad, un buen gol de Óscar y en una buena acción de Idrissi hemos marcado, nos alegramos por ellos, son jugadores que nos tienen que ayudar, estamos satisfechos por el buen partido que era complejo. Hemos jugado en condiciones adversas pero muy concentrados, era un partido nervioso y poco a poco nos fuimos imponiendo, los goles ayudaron a ello".

Por último, el preparador sevillista deseo mucha salud para la afición: "Mucha salud para todos, luego ya seguiremos nosotros trabajando y peleando para seguir dándoles alegrías".