¿'Ojana' o amor sincero? Ceballos: "Algún día volveré a mi Betis"

Dani Ceballos, sin sitio en el Real Madrid de Zinedine Zidane, tuvo todo el verano deshojando la margarita. Por un lado estaba la opción de seguir en el Arsenal, donde no había sido tan importante como él esperaba en los planes de Mikel Arteta. Por otro, aunque era una operación compleja de cuadrar en lo económico y quizás algo menos atractiva en lo deportivo, estaba la posibilidad de volver al Real Betis, donde habría encontrado esa continuidad que aseguraba necesitar en año de Eurocopa y Juegos Olímpicos. El utrerano no paró de enviar guiños al club en el se formó y creció como futbolista; pero finalmente apostó por seguir en Londres.

La temporada ha empezado muy mal para los 'gunners' y para el propio Ceballos, que ha aprovechado una entrevista en 'El Larguero', de la Cadena Ser, para redundar en sus deseos de volver a LaLiga con el Santiago Bernabéu y el Benito Villamarín como destinos predilectos. De una parte, no deja de repetir que no se resigna a cumplir su "sueño" de triunfar en el Real Madrid; pero al mismo tiempo sigue insistiendo en que está convencido de que, tarde o temprano, el destino le llevará de vuelta a su Betis.

Puede que sea un poquito de 'ojana' o que realmente lo piense así; pero lo que está claro es que no hay comparecencia pública en la que el canterano verdiblanco no dedique piropos al club que le vio despuntar en la elite. Es más, entre Madrid y Betis, lo tiene claro: "A ver, sinceramente, soy sevillano, nací en Sevilla, me he criado en el Betis y tengo un cariño especial por el Betis. Es un club diferente a cualquier otro del mundo".

"Siempre sigo al Betis, a diario, en la televisión y en las redes sociales. Mereció los tres puntos en el derbi", ha señalado, antes de insistir en sus planes de futuro: "Quiero volver y reencontrarme con la afición. No salí de la mejor manera posible y no he tenido esa relación de cariño de un jugador de la cantera. Algún día regresaré a mi Betis y nos devolveremos ese cariño".

Eso sí, no todo son piropos. A Ceballos no le gustó cómo fue la salida de José Tadeo, su 'padre deportivo', tras la llegada a Heliópolis de Antonio Cordón y su equipo de trabajo. "Sigo en contacto con todos los entrenadores que he tenido en el Betis e incluso con alguno que tuve en Utrera y en el Sevilla FC; pero Tadeo fue clave en mi llegada al club, llevaba 25 años y se le echó del club con un mensaje a una persona que ha sacado a dos jugadores como Fabián y yo y que ha ayudadado a que el equipo crezca. Creo que no fue una decisión que beneficie al club".

En el Arsenal, además de que no acaba de hacerse con el rol de titular indiscutible, Arteta le encomienda una labor "más posicional, muy estática y con menos libertad de movimiento" y, aunque está seguro de que va a "aprender mucho", no esconde que no es el puesto el que más cómodo se siente: "Estoy acostumbrado desde mi época en el Betis y en la selección a jugar con más libertad, pero creo que esto me puede hacer mejor jugador y adquirir más conceptos".

Conciliador con Zidane y optimista sobre Sergio Ramos

Por todo ello, preguntado sobre la posibilidad de extender un nuevo año de cesión en el Arsenal (sería el tercero), Ceballos fue claro: "Me quedan dos años y medio de contrato y mi objetivo es volver algún día al Real Madrid y ser importante en el mejor club del mundo", ha asegurado, con buenas palabras para Zidane, el técnico que le hizo que tuviera que buscarse una salida por su falta de minutos.

"La llegada de Zidane fue una gran noticia para el Real Madrid. Creo que no hay mejor técnico para el Madrid que él", ha aseverado, al tiempo que agregaba que el galo siempre "ha sido sincero" con él y no le ha ocultado que lo mejor para él era buscarse una salida para tener los minutos que él no podría asegurarle.

También se mojó sobre uno de los asuntos candentes en la actualidad del Real Madrid: la enquistada renovación de Sergio Ramos. Ceballos, amigo íntimo del camero, no tiene dudas sobre el desenlace de esta historia: "Hablé hoy con él por teléfono y si tuviera que apostar diría que renueva por el Real Madrid. Creo que quiere acabar su carrera ahí", ha vaticinado.