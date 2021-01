Las redes arden por rechazar Franco Vázquez el brazalete

Una acción ajena al juego es la que está centrando el debate en las redes sociales tras el Linares Deportivo 0-2 Sevilla FC. Bueno, realmente, desde el minuto 74 de partido, cuando Julen Lopetegui decidió meter en el campo a Franco Vázquez.



En ese momento, se le acercó un Sergi Gómez que había saltado de inicio con el brazalete de capitán en uno de sus brazos y que, por deferencia, ofreció el mismo al Mudo, quien llegó ya lleva más tiempo en la plantilla nervionense.



El italo-argentino, con un gesto con su cabeza, rechazó ponérselo, tiene pinta de que por devolver al defensa catalán su buen gesto, pero todo indica que algún protagonista tendrá que salir a explicar el epidosio, ya que muchos en las redes no pocos están criticando a Franco Vázquez al entenderlo como un gesto feo hacia el escudo.



Desde luego, haga lo que haga el ex del Palermo, está claro que a mucha gente no le gusta. Bastante absurdo, y probablemente injusto el asunto, pero el debate está en las redes.





Grandisimo gesto de Mudo Vázquez al ofrecerle Sergi el brazalete.. pic.twitter.com/jjUtn50geh — Juanjomartva (@juanjomartva) January 5, 2021