Riqui Puig y el Betis, el 'Esta vez, sí' de cada mercado de fichajes

Hay dos clubes que aparecen siempre que se nombra al joven y prometedor futbolista catalán Riqui Puig. Uno es el FC Barcelona y el otro es el Real Betis. La entidad culé es lógico que aparezca relacionada con él, pues pertenece a su primera plantilla -aunque no lo parezca- y lleva vestido de azulgrana desde que era un crío. Lo de los verdiblancos es más sorprendente, pues no hay mercado de fichajes en el que no suene como posible refuerzo en el Benito Villamarín. Por supuesto, esta ventana de enero de 2021, que abrió este lunes, no va a ser una excepción y menos después de que, según apuntan desde Ciudad Condal, se haya desbloqueado la situación que impedía su salida.

Cuando Ronald Koeman llegó al banquillo del Barcelona el pasado verano, dejó claro al menudo mediapunta que lo mejor sería que buscase minutos fuera para no frenar su interesante proyección. Esto, como es normal, intensificó los rumores de su posible cesión al Betis, que había vuelto a levantar la mano para ofrecerle acomodo como ya hiciese en enero de 2020 y en el verano de 2019.

Esa intención del técnico holandés no sentó bien en parte de la afición del Barça, siempre muy protectora con los productos de La Masía y que, a priori, no entendía cómo el club podía gastar dinero en fichar a jóvenes como Pedri o Trincao y no dar oportunidades a las perlas formadas en la casa. Riqui, envalentonado por este apoyo popular, comunicó al club que quería quedarse y Koeman, a quien no le convenía empezar su etapa en el banquillo del Camp Nou con la opinión pública en su contra, no le puso problemas.

No obstante, seis meses después, el resultado es esclarecedor: sólo 72 minutos ha jugado Riqui Puig en la presente temporada, repartidos en cinco encuentros (tres de Champions y dos de LaLiga) a pesar de las numerosas lesiones que ha sufrido el Barcelona en el último tercio del campo y el de Matadepera parece tener más claro que nunca la necesidad de explorar un nuevo destino y buscar su sitio lejos de casa. Sin embargo, ahora es el club el que le pone condiciones: renovar un contrato que expira en junio.

Riqui Puig tiene firmado hasta el 30 de junio de 2021 y el club catalán quería hacer efectiva su opción para extender su vinculación dos temporadas más. La redundante falta de oportunidades (con Valverde, Setién y ahora Koeman) provocaba recelos en el entono del joven de 21 años; pero, según informa Mundo Deportivo, ésa cláusula ya está firmada, el mediapunta será propiedad del Barça hasta 2023 y en el Camp Nou prometen darle facilidades para irse cedido. Y ahí es donde entra de nuevo el Betis.

En primer lugar, porque la cesión descartaría al Manchester City de Pep Guardiola, que lo quiere traspasado. Y, además, el Betis podría usar la buena relación que tiene con el club blaugrana (operaciones con Junior, Emerson o Aleñá lo confirman). En el conjunto heliopolitano le tantearon hace algunas semanas, cuando daban por hecho que la lesión de Sergio Canales sería de más de tres meses y Manuel Pellegrini tiene una buena opinión acerca de esta operación.

No obstante, hay muchas cosas que ponderar en el Benito Villamarín.