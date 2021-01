Guardiola se la devuelve al "gran Alfonso" y a Cañizares por el grupo de Whatsapp.

Pep Guardiola ha sido el protagonista de un documental de Movistar+ en el que repasa su trayectoria como futbolista. Bajo el título de 'Tócala otra vez, Pep', el de Sampedor recuerda sus diferentes etapas como jugador y especial atención se ha puesto en los momentos en que vistió la camiseta de la selección española.

Y es que es conocido por todos que Guardiola se ha convertido en los últimos años en uno de los mayores defensores de la independencia de Cataluña, abogando en muchas ocasiones por la celebración de un referéndum que permita a la comunidad autónoma decidir si sigue ligada a España o se convierte en un país independiente.

Todo ello ha suscitado muchos titulares en la prensa y ha provocado alguna que otra reacción de los que fueran excompañeros suyos en la 'Roja' como Alfonso y Cañizares. Precisamente éste último recordaba el verano pasado que todos los campeones olímpicos de Barcelona 92 compartían un grupo de Whatsapp, todos menos Pep. "Estamos todos menos uno: Guardiola. Probablemente porque es el tipo más famoso ahora mismo y entiendo que no está para chorradas", comentaba el exportero en un directo en Twitter con MisterChip.

Así, Guardiola fue cuestionado sobre ese asunto en un momento de la cinta y el entrenador del Manchester City admitió no tener conocimiento de ese grupo. "En Barcelona 92 formamos un grupo increíble que sé reúne por Whatsapp pero como yo no lo he tenido nunca... Cañizares, lo siento, pero no me has invitado tú, no es que yo no quiera estar, me he enterado ahora", explicó Pep.

Pese a todo, Guardiola guarda un buen recuerdo de sus momentos con la selección española: "Amo a Cataluña, mi país, pero tengo un cariño inmenso a España y guardo un recuerdo increíble de aquellos años. Aunque el gran Alfoso y Cañizares, compañeros de aquella época, ahora sean muy críticos porque yo jugase en la selección, pero me lo pasé muy bien y traté de dar lo mejor para el equipo".