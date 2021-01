El 'Mudo' explica su gesto con Sergi Gómez y el brazalete.

Corría el minuto 74 del Linares-Sevilla FC cuando Julen Lopetegui daba entrada en el terreno de juego al 'Mudo' Vázquez. Rápidamente, su compañero Sergi Gómez corría hacia la banda pero no para ser sustituido por el argentino sino para ofrecerle a éste el brazalete de capitán que hasta el momento había portado el catalán.

Sin embargo, el atacante argentino rechazó ponérselo, siendo finalmente Sergi Gómez el que siguio portando el brazalete hasta el final del partido. Las cámaras de Cuatro captaron ese momento durante la retransmisión y fueron muchos los sevillistas que se dieron cuenta y que interpretaron el gesto de diferente forma.

Para unos, no fue más que un gesto de respeto hacia el hasta entonces capitán, Sergi Gómez, para que siguiera portando el brazalete. Para los más mal pensados, fue como un desprecio a tan importante símbolo dentro y fuera del vestuario, ahora que tanto se habla de una posible salida en enero del propio jugador.

Sea como fuere, las redes estallaron enfrentando a defensores y detractores del 'Mudo' que viendo la que se lío, optó por salir al paso de la polémica para dejar claro su gesto.

"Buenas noches a todos, quiero aclarar por qué no recibí el brazalete. Primero agradecerle a mi compañero Sergi por el gesto como ya lo he hecho en personalmente. Y después, aclarar que no fue como modo de desprecio. Al contrario, soy un agradecido al club por todos estos años, solo sentí que no tenía necesidad de dármelo. Lo último que quisiera ahora es generar polémica. Al que se sintió ofendido o le pudo molestar le pido disculpas. Gracias y saludos", escribía Franco Vázquez en su perfil de Instagram, para así zanjar de una vez la polémica.