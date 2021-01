Mutilvera 1-3 Real Betis: Miranda, Emerson y Juanmi evitan el carbón inicial

Saltó el Betis de Pellegrini al césped artificial del Estadio Mutilnova con un once condicionado por las circunstancias. Hasta nueve bajas para el técnico chileno entre lesionados y los tres positivos conocidos por Covid-19. Unas ausencias que, unidas a las exigencias del calendario, obligaron al preparador verdiblanco a hacer rotaciones, dándole entrada a algunos de los hombres menos habituales, así como a los jóvenes Rodri y Paul.



Y no le resultó sencillo, pues el Mutilvera empezó muy motivado, intentando sorprender a los verdiblancos desde el principio. Javi López, con un disparo lejano, avisaría nada más iniciarse el encuentro, siendo Briñol el que gozaría de la primera oportunidad clara del partido. Su cabezazo salió fuera por poco, después de que Javi López colgara el balón en el área de Joel desde la derecha.



Y así, lógicamente, no tardó mucho en moverse el marcador. Sería Briñol, precisamente, quien conseguiría firmar el 1-0 en el 4'. Una jugada de estrategia tras una falta lateral desde la banda derecha en la que Emerson salió ligeramente en la foto.



Al Betis le costaba hacerse con el control del balón, llegando la primera intentona verdiblanca en el 11'. Rodri, por la izquierda, llegaba hasta el fondo y metía un balón en el área que Juanmi remataría fuera. Emerson, por su parte, iría dándole profundidad poco a poco al juego de los verdiblancos por la derecha.





Con el marcador a favor, el Mutilvera planteaba un partido serio. De tú a tú a un Betis que poco a poco encontraba más facilidad a la hora de ir rompiendo líneas. Le duraba poco la pelota a los navarros, mientras que los de Heliópolis estiraban cada vez más el campo y Lainez se iba creciendo con el balón en los pies. Pese a ello, Javi López y Briñol seguían a lo suyo, haciendo verdadero daño al Betis a la contra. Los minutos pasaban y el empate verdiblanco no acababa de llegar.



A la media hora de partido llegaría la primera gran ocasión para el Betis. Lainez estrellaba el balón en el palo tras una buena conducción por la izquierda. Instantes despué sería Juanmi quien buscaría el 1-1, controlando solo en el área y batiendo al portero por arriba. La jugada, finalmente, acabó siendo anulada por fuera de juego previo.



Pese a ello, sería a partir de ese momento cuando cambiaría el sino del encuentro, llegando los goles heliopolitanos. En el 34', Miranda consiguió empatar el partido con un auténtico golazo de falta directa desde la frontal. Imparable para Mugueta. 1-1 y el Betis comenzaba a demostrar su mejor cara.



La remontada llegaría tres minutos después, por medio de Emerson. Un zapatazo desde muy lejos del lateral brasileño acabó entrando por la escuadra. Un verdadero jarro de agua fría para el conjunto de Mutilva, que trató de recuperarse poco a poco del duro golpe. Poco antes de marcharse a los vestuarios, Eder intentaría maquillar el resultado con una volea sin dejar caer el balón que se acabaría marchando alta. 1-2 al descanso y un Betis de menos a más que poco a poco supo meterse en el partido pese a que el Mutilvera pegara primero.



La segunda mitad comenzó con un Betis más protagonista, volcado en el área rival y con los navarros lanzados a la contra. Entraron mucho mejor los verdiblancos que como lo hicieron en los primeros 45'.



Tras unos minutos de transición, Rodri, en el 56', se sacaría de la chistera un pase filtrado a la espalda de la defensa que cazaría Juanmi. La jugada, sin embargo, acabó siendo anulada de nuevo por fuera de juego. A la tercera, en cambio, iría a la vencida, finalizando Juanmi una contra verdiblanca que arrancó Lainez después de que el Mutilvera se fuera al ataque. 1-3 y todo de cara para el Betis. La eliminatoria se antojaba sentenciada y llegaba el momento de dar refresco.



El primero en marcharse a la caseta fue Borja Iglesias, siendo sustituido por Sanabria poco después de la hora de partido. El 'Panda' apenas gozó de protagonismo sobre el campo, confirmando una vez más que no acaba de despegar como bético. Más llamativa, en cambio, resultó la entrada de Fekir (por Rodri), en el último cuarto de hora y con todo prácticamente finiquitado.



Ligeros arreones navarros y el Betis durmiendo el partido fueron la tónica dominante del epílogo, protagonizando Lizarraga el primer disparo del Mutilvera entre los tres palos durante la segunda mitad. Aitor Ruibal y Fran Delgado sustituyeron a Emerson, con molestias, y Lainez, pensando Pellegrini ya en el partido del lunes ante el Huesca.



Triunfo verdiblanco y pase del Betis a la tercera fase de la Copa del Rey, siendo Miranda, Emerson y Juanmi los 'Reyes' en Mutilva en una tarde que, al principio, amagó con traer carbón.







Ficha técnica:

Mugueta; Sebas (Juanlu 76'), Mahugo, Aguas (Lizarraga 76'), Barace; Ibáñez, Ederra (Aldave 53'), Briñol (Arana 67'), Ayensa (Ander 67'); Abaurrea y Javier López.

Joel, Emerson (Ruibal 84'), Mandi, Sidnei, Miranda; Paul, Guido Rodríguez; Diego Lainez (Fran Delgado 84'); Rodri (Fekir 75'), Juanmi; y Borja Iglesias (Sanabria 66').

- Árbitro: Jaime Latre (Aragonés). Amonestó al local Sebas.



- Goles: 1-0 (4') Briñol; 1-1 (34') Miranda; 1-2 (37') Emerson; 1-3 (60) Juanmi.









Así se vivieron los instantes previos al partido en Mutilva

Buenos días! Así ha amanecido nuestro campo???????? pic.twitter.com/hD7LLXIdvF — U.D.Mutilvera (@UD_Mutilvera) January 2, 2021

- 380 serán finalmente los aficionados que disfrutarán en directo del partido en el Estadio Mutilnova, con capacidad para 2.000 asientos. Los protocolos Covid limitan el aforo, estando permitido el público en Copa.Deprisa pero con buena letra. Así quiere escribir ella segunda página de su andadura en lade 2021. Después de solventar la eliminatoria ante el UCAM Murcia con algún que otro susto que pudo controlar, los pupilos dehan llegado a, en el navarro Valle de Aranguren, con el tiempo justo para jugar. La sospecha de dos positivos en coronavirus más -después de los cuatro detectados la semana pasada- obligó ade Pellegrini yen un principio para la tarde del martes,de una nueva tanda de test.Por fin, en la mañana de este miércoles,hacia Navarra con diez ausencias en sus filas, ya que Canales se unió a las nueve bajas ya esperadas . Al llegar, se ha encontrado con temperaturas bajas (entre 1 y 3 grados) aunque, al menos, sin laque cubrió hace unos días todo el terreno de juego.El Betis, que no quiere líos, saltará de inicio con un once de bastante nivel, que es el siguiente: Joel, Emerson, Mandi, Sidnei, Miranda; Paul, Guido Rodríguez; Diego Lainez; Rodri, Juanmi; y Borja Iglesias. Claudio Bravo está en el banquillo y el único descarte de la lista es Dani Rebollo.Por su parte, la UD Mutilvera sale con esta alineación: Mugueta, Sebastián Gómez, Rubén Aguas, Karlos Mahugo, Pablo Ibañez, Imanol Barece, Jesús Ayensa, Eder Abaurrea, Daniel Ederra, Javier Briñol y Javier López.