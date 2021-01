Así negocia el Mudo su salida del Sevilla

El 'Mudo' Vázquez es uno de los integrantes de la primera plantilla del Sevilla FC que acaba contrato a final de temporada, pudiendo negociar como agente libre desde el pasado 1 de enero. Los 32 años que cumplirá el próximo mes de febrero y la exigua participación en los planes de Lopetegui invitan a pensar que el futbolista italoargentino acabará marchándose libre a final de temporada, si no lo hace antes, en este mismo mercado de enero.

Esa es, al menos, la intención de su nuevo representante, Daniele Piraino, quien ya ha explicado abiertamente que al 'Mudo' "le gustaría volver a jugar en Italia", donde clubes como Milan, Lazio o Torino, entre algún otro, han mostrado ya su interés.

El ex del Palermo ha cambiado recientemente de agencia de representación, estando actualmente en manos de una Quan Sport Management que lo está ofreciendo por toda Italia, así como en otras ligas. "Es un jugador importante. Eligió al Sevilla, donde él mismo admitió que se sentía como en casa. Y, como dijo, le gustaría volver a jugar en Italia. Al acabar contrato en 2021, y teniendo 31 años, representa una verdadera oportunidad", indicó Piraino semanas atrás.

La estrategia de negociación por el futbolista resulta sencilla, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo por fuentes del entorno del propio jugador del Sevilla FC. Ante la falta de minutos, y teniendo en cuenta que Franco Vázquez presenta una ficha importante, la intención de la nueva agencia no es otra que la de conseguir que el internacional argentino acabe saliendo libre este propio mercado, algo que, sin embargo, no está resultando nada sencillo. Y no porque no haya clubes interesados, pues son varios ya los que tienen bastante avanzados los contactos con el sevillista en el supuesto de que consiga la carta de libertad. Y es que esos son los parámetros bajo los que la agencia Quan Sport Management está negociando actualmente la transferencia del 'Mudo' Vázquez.

El Sevilla FC, lógicamente, desea hacer valer su posición y, aunque no vería con malos ojos la marcha del 'Mudo' en enero, solicita una contraprestación económica para ello. Bien por una ligera cantidad en condición de traspaso o llegando a un acuerdo con el futbolista en lo referente a la ficha de este año. Y ahí, en lo económico, es donde reside principalmente el problema a día de hoy, siendo pocos los clubes que están dispuestos a llegar a abonar un traspaso importante por el futbolista este mes de enero. Eso, además, privaría al argentino de percibir una suculenta prima de fichaje por llegar libre, lo que enquista aún más el asunto.

Mientras tanto, la nueva agencia de representación del 'Mudo' Vázquez negocia con unos y otros clubes como si no existiera problema con su libertad contractual, pues si finalmente no lo es ahora, lo será en verano. Al mismo tiempo, filtra las dificultades para llegar a un acuerdo interesante para todos en este mercado de enero, haciéndole saber al Sevilla FC que tendrán que seguir haciéndose cargo hasta final de temporada con un jugador con el que apenas cuenta el míster.

Es decir, un tira y afloja típico en estas situaciones en el que finalmente tendrán que ceder todas las partes si finalmente quieren llegar al entendimiento. A día de hoy, lo que sí está claro, es que el futuro del 'Mudo' está lejos del Sánchez-Pizjuán y que desde la agencia del futbolista trabajan para intentar conseguirlo este mismo mes de enero.

En Italia, por su parte, la Lazio es el conjunto que más interés viene demostrando, habiendo llegado en las últimas horas otra opción desde el fútbol turco.