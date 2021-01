El Niza empieza a tener claro el futuro de Rony Lopes.

El Sevilla pactó en verano con el Niza la cesión de Rony Lopes con una opción de compra de 20 millones con la esperanza de que se revalorizara en el campeonato donde había brillado, la Ligue 1, y recuperar la mayor parte de la inversión realizada el verano de 2019 (25 millones). Sin embargo, tras 18 jornadas en el campeonato francés, las posibilidades de que esto ocurra ya prácticamente se han desvanecido.

Treas un comienzo prometedor, con peso específico en el ataque del Niza, el internacional luso ha ido perdiendo fuelle y ni siquiera está aprovechando las oportunidades que le han ofrecido las lesiones en los últimos partidos. Y es que, como informó ED a finales de noviembre, el futbolista había perdido protagonismo e incluso salido del once inicial en la Ligue 1.

En cambio, la ausencia del tocado Dolberg ha propiciado que en los últimos cuatro partidos haya sido de la partida, ocasión que ha desperdiciado con un bajo rendimiento a pesar de dar una asistencia ante el Olympique de Lyon, quedando muy lejos de ser una solución para un Niza que está decepcionando esta campaña y que ocupa la decimotercera posición.

La prensa gala ya asegura que Rony Lopes no está respondiendo a las expectativas y que "no encaja en el Niza", por lo que en el club francés empiezan a tener claro su futuro, que no pasa por su continuidad, al menos no por la cifra pactada o una cantidad que se le acerque.

No convencen sus prestaciones y a día de no se plantean ejecutar la opción de compra. Otra cosa sería negociar un acuerdo con el Sevilla con una rebaja aunque ya dependerá de si Rony Lopes mejora su rendimiento y llega a ser determinante, pues en este momento la valoración del extremo dista de ser positiva.

que.