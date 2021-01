Aleix Vidal no se arruga en su competencia con Navas: "Tengo buenas sensaciones"

Estuvo todo el verano en la rampa de salida, trabajando incluso al margen del equipo. Pero a última hora, y ante la falta de propuestas que convencieran, Aleix Vidal fue inscrito por el Sevilla FC, si bien sus opciones de entrar en los planes de Lopetegui, a priori, eran escasas.

Trabajando en silencio, sin embargo, el catalán está sabiendo aprovechar las escasas oportunidades en las que Jesús Navas le ha dejado vía libre en el lateral diestro, por cansancio, sanción o lesión, como sucedió en la segunda mitad del choque ante la Real Sociedad, cuando el palaciego tuvo que marcharse aquejado de unas nuevas molestias.

"Nunca es agradable entrar por las molestias de un compañero, pero es nuestro trabajo. No he tenido tiempo para calentar y siempre es difícil entrar desde el banquillo con un partido así, pero me voy contento por ganar y por las buenas sensaciones que he tenido", destacaba al respecto el sevillista en los medios oficiales del club, donde elogió la reacción del equipo para sobreponerse a los errores defensivos que costaron dos goles: "La verdad es que han sido tres puntos muy trabajados, un comienzo así se ve pocas veces, con muchos goles, pero luego cada equipo ha hecho bien lo que tenía trabajado y se ha visto partido más igualado, aunque creo que la victoria es justa y es muy importante para nosotros"

Volviendo a su situación personal, tras sus buenos minutos ante el conjunto vasco, Aleix insistió en que se encuentra a gusto gracias a la confianza que Lopetegui ha depositado en él para competir con un titán como Navas: "A todo el mundo le gusta jugar y como uno se siente mejor personalmente es participando. Pienso que estoy haciendo las cosas bien, tanto Jesús como yo estamos compitiendo bien y eso nos hace sacar el mejor rendimiento a cada uno".