El mercado de fichajes de invierno en directo: noticias, cesiones, traspasos...

Koeman quiere a un Bogarde en el eje de la zaga

Según Kicker, el Barcelona es el primer interesado en hacerse con el prometedor central del Hoffenheim alemán Melayro Bogarde, el sobrino de Winston Bogarde. Sólo tiene 18 años y es muy polivalente. También puede jugar en el centro del campo. Koeman busca soluciones a los problemas que tiene en el centro de la zaga y Melayro Bogarde que queda libre a final de temporada.







