El papel clave de Fernando Reges en el Sevilla FC

Su importancia en el bloque construido por Lopetegui está fuera de toda duda. Fernando Reges es una pieza básica en este Sevilla FC que desde la llegada del seleccionador se ha caracterizado por su solidez, por más que en el último partido ante la Real Sociedad saltaran las costuras de su fiable defensa, formando por delante de Diego Carlos y Koundé un dique muy difícil de superar para los rivales.

Pero el brasileño es mucho más que ese pivote defensivo que otorga el equilibrio necesario con sus robos y coberturas. En el derbi, todos los sevillistas le echaron mucho de menos. Su relevo natural, Nemanja Gudelj, tiende a meterse más bien como un tercer central y, además de su oficio en partidos de tanta intensidad, se echó en falta la capacidad de Fernando para contribuir en la salida de balón.

Lopetegui no lo dudó y tras cumplir su sanción le dio una camiseta de titular junto a los menos habituales en Copa ante el Linares. El objetivo era que no llegase parado a un duelo vital como el de este pasado sábado frente a la Real Sociedad. Y el ex del Galatasaray salió como un toro, dando un paso adelante que generó la superioridad sevillista en el último cuarto de campo y provocó los desajustes en la zaga realista. Así, fue clave en los dos primeros goles, al llegar antes que Remiro a un pase de Suso y asistir a En-Nesyri en el 1-0 y al ejercer una efectiva presión adelantada que provocó el robo de balón que acabó en el segundo tanto del delantero marroquí.

Y es que, con Fernando en el campo, el Sevilla FC suele estar más cerca del triunfo. Lo dicen los números. Esta temporada, sin contar las dos primeras rondas de Copa ante rivales de inferior categoría, ha faltado en cuatro encuentros, saldados dos de ellos con derrotas, ante Eibar (0-1) y Chelsea (0-4), además del mencionado empate frente al Betis (1-1). La única victoria sin el brasileño llegó en el debut liguero ante el Cádiz (1-3).

Porcentualmente, con Fernando, el conjunto nevionense ha ganado el 63,15% de sus partidos (contando Liga y Champions), mientras que en su ausencia, el índice de triunfos cae hasta el 25%, siendo el global del equipo del 56,52%. No hay duda de que su presencia se antoja fundamental, por números y sensaciones. Pero no es menos cierto que Lopetegui está obligado a dosificar a un jugador de 33 años que ya la pasada campaña acumuló más de 3.000 minutos.