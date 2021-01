Lopetegui, "orgulloso" por su renovación, se muerde la lengua esta vez sobre los que "toman las decisiones"

Recién renovado hasta 2024, Julen Lopetegui mostraba su felicidad por esta muestra de confianza por parte del Sevilla FC, aunque ni siquiera por esas se salía de su guion habitual, centrando la atención en el choque de este martes ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metroplitano, aplazado en su momento en la primera jornada de LaLiga por el poco descanso que ambos equipos tuvieron al participar en competiciones europeas durante el verano.

"Lógicamente, la valoración es de satisfacción y de orgullo. Que el club haya decidido que continuemos juntos buscando el crecimiento del club y unos objetivos ambiciosos es algo que me llena de responsabilidad y de orgullo. Dicho esto, a mirar adelante y al próximo partido, que tenemos mañana uno muy interesante", señaló el técnico vasco en una rueda de prensa en la que se deshizo en elogios hacia su rival: "Jugamos con el líder destacado de la competición y contra una de las mejores plantillas para mí del mundo, ya lo dije el año pasado y este año más si cabe, liderado también por uno de los mejores entrenadores del mundo. Todo eso hace que sea muy complicado, pero vamos con la sana intención de competir con ellos y poder superarles".

Además, el ex seleccionador nacional puso de relieve la capacidad defensiva del bloque colchonero, con diferencia el menos goleador del campeonato, con sólo seis tantos en contra en 15 encuentros. "Nos enfrentamos a un rival que encaja pocos goles y al que es una auténtica aventura hacerle una ocasión. Es muy completo en todas la facetas del juego, defiendo bien y ataca bien, con jugadores destacados en todas sus líneas. Nos va a obligar a hacer un partido perfecto para poder competir con ellos, pero con esa ilusión viajamos", insistió pese a todo Lopetegui, que dejó patente su contrariedad por gozar de menos descanso que su rival, el cual vio este pasado sábado aplazado su partido ante el Athletic.

"Es evidente que ellos van a llegar con una semana de descanso y nosotros con tres días, pero eso no lo podemos cambiar. Es una dificultad más y lo que nos tiene que hacer es pensar aún más en nuestra respuesta y nuestro rendimiento. No podemos hacer nada más que intentar buscar soluciones. Nos va a obligar a tener un mayor desempeño todavía, esa es la realidad", señaló, siendo precavido al ser cuestionado por su opinión sobre si debería haberse suspendido el choque, quizás recordando que la última vez que habló alto y claro suscitó una gran polémica por sus palabras tras el duelo de Copa en Linares: "Prefiero no emitir una opinión porque se va a malinterpretar. Los que toman las decisiones han decidido que se juegue y nosotros tenemos que aceptarlo. Todo lo demás se sale del foco que tenemos que tener en el partido, no queda otra que adaptarnos al contexto".