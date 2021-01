Pellegrini: "El equipo creyó en una manera de jugar pese a las críticas"

Manuel Pellegrini evidenció en sala de prensa su satisfacción por los tres puntos logrados por el Real Betis ante el Huesca. "Estoy contento, el equipo ha hecho un partido muy completo. No han tenido ocasiones, buscamos el partido desde el inicio. Buscamos el gol en la primera parte y en la segunda seguimos buscándolo con tranquilidad. Se ha hecho un buen partido en defensa y en la fase creativa. Ganar supone mayor confianza. Nos queda un partido de la primera vuelta, sería importante acabar con 26 puntos para no darle ventaja a los de arriba. Queremos llegar lo más arriba posible, con mucha ambición domingo tras domingo", destacó el chileno antes de comentar que "sentía temor antes del partido". "El campo ha aguantado bien, algo duro. Pero lo importante es que el equipo creyó en una manera de jugar pese a las críticas. Tenemos que seguir así para que lleguen los resultados", apostilló.

Cuestionado por la mejora defensiva en las últimas jornadas, el técnico del Betis no ocultó que "se criticaba con razón el sistema defensivo", aunque puntualizó que "ya sumamos seis porterías a cero". "No sé cuántos equipos suman esta cifra. Somos un equipo que ataca, que busca el partido desde el inicio. Hoy hemos tenido ocasiones para alcanzar el 0-2 final. Tenemos que saber defender con once y luego atacar también con once", recalcó el chileno.

Junto a ello, también trató Pellegrini algunos nombres propios:

La expulsión de Paul: "Guido es importante, pero tenemos que estar pendiente en los jugadores que pueden jugar. Ha demostrado su capacidad. Pero comete un error que tratamos de corregir en los entrenamientos, no saber frenar. Con amarilla no tenía recambio, confiábamos en que aguantara. Estoy contento con su partido. Es un jugador de futuro y muy útil".

Víctor Ruiz: "Ahora tenemos que volver a casa, no hay problemas meteorológicos. Llegaremos a Sevilla sobre las tres de la mañana. Toca descansar y pensar en la Copa. Nos habría gustado jugar el sábado y no el domingo porque luego lo hacemos el miércoles".