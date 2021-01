Atlético 2-0 Sevilla FC: El escalón ante el 'Campeón de invierno' es muy evidente

??Tras unos días de intenso trabajo, el césped del Wanda @Metropolitano estará en perfecto estado para la disputa del #AtletiSevillaFC ??



?? 11 lámparas

?? Circuito de calefacción bajo el césped a 30ºC

?? Más de 30 operarios trabajando en la retirada de la nieve



???#AúpaAtleti pic.twitter.com/fQgRcQgN2O — Atlético de Madrid (@Atleti) January 11, 2021

Un partido más sin ganar al Atlético en su campo y van doce citas consecutivas. No hay color. El escalón en el que vive el ya 'Campeón de invierno' y el aspirante a sentarse en la mesa de los poderosos todavía es muy evidente. Y no tanto en juego, en fútbol, como en eficacia y calidad para marcar las diferencias. Llegó tres veces el Atlético de Madrid y fue suficiente para hacer dos goles (el segundo en la única llegada que tuvo en la segunda mitad). Pudieron ser tres si Bono no saca con su pie izquierdo un remate de Luis Suárez con todo a su favor.No hay excusas. Ni el frío, ni el campo (que estaba en buenas condiciones), ni los días de descanso que ha tenido el Atlético y no el Sevilla. El fútbol en el máximo nivel, en la élite, está, como el propio Lopetegui reconocía a la conclusión del encuentro, en el dominio de las áreas, y en las dos es mejor el Atético de Madrid.El Sevilla hizo un buen partido, dominó en muchas fases, lanzó multitud de saques de esquina, tuvo aparentemente contra las cuerdas a su rival (ha ganado en casi todas las estadísticas), pero fue incapaz de aprovechar alguna de las claras ocasiones que generó, en especial en la segunda mitad (la tuvo En-Nesyri solo y se le fue arriba tras un remate picado que besó el larguero y envió un cabezazo Rakitic al palo con Fernando sin fortuna para empujar el balón al fondo de la red).Se podría haber enganchado al partido el Sevilla en esa recta final en la que el Cholo echó a su equipo descaradamente atrás. Juega así y siempre gana así. Y no encaja. Sólo 6 goles en 16 patidos, una barbaridad. Los campeones siempre son los que mejor defienden y el Atlético exhibe un máster defensivo en cada partido.La derrota parecía cantada. El guion parecía escrito previamente. Todos conocen al Atlético, pero a todos supera con sus armas, que son muchas. De alguna forma, el Sevilla cayó en la misma trampa en la que todos caen. Te vas del Wanda con la sensación de haber realizado un buen encuentro, de haber doblegado a los locales, pero los puntos se quedan casi siempre en el casillero del Atlético.Si lo seguidores atléticos están contentos o no con el juego que despliega su equipo es un debate que poco importa a los sevillistas. Lo que está claro es que hoy, sin el desgaste de la Copa de Rey (eliminado por el Cornellá de Segunda B) es el máximo aspirante a ganar LaLiga.Simeone y Lopetegui salen con lo mejor que tienen. El técnico del Sevilla, recién renovado hasta el 2024, con el mismo once que se impuso a la Real Sociedad. Navas en el lateral diestro, recuperado, Rakitic en el centro del campo y En-Nesyri, tras su 'hat-trick', de nuevo como titular por delante de Luuk de Jong.En el Atlético, el Cholo apuesta por jugar con tres centrales. Deja fuera a Joao Félix, que se marchó con molestias en el partido copero en el que el Atlético cayó eliminado ante el Cornellá y utiliza arriba a Correa y Luis Suárez. En el lateral diestro, Simeone apuesta por Trippier (ya disponible tras su sanción por las apuestas) en vez de por Vrsaljko.Arranca el Sevilla con fuerza y con un curioso movimiento táctico de Lopetegui: Suso hace de En-Nesyri (se mueve en el centro en la posición de delantero centro), el internacional marroquí cae a la banda izquierda y Ocampos lo hace en la derecha. Presión alta del Sevilla y buenos compases iniciales de los de Lopetegui ante un Atlético en el que Savic, Giménez y Hermoso forman el trío de centrales en el eje central.Es el Sevilla el primero que muestra el colmillo en una llegada en la que Ocampos fuerza falta. Botada por Suso acaba en córner y en un remate forzado de Rakitic (no estaba en fuera de juego) que detiene sin problemas Oblak. Iguala el tímido golpe el Atlético con su primer córner, que tras varios rechaces acaba con un remate de cabeza de Correa en fuera de juego.Muy poquito le hace falta al Atlético para marcar y Correa confirma que el conjunto del Cholo es capaz de repartir lecciones de eficacia. Primera llegada al área y el primer tanto sube al marcador. Recibe Correa de Trippier, con la marca de Fernando, pero se gira rapidísimo y golpea con su pierna izquierda a la base del palo izquierdo que defiende Bono, que ante la maraña de piernas de compañeros nada puede hacer para evitar que el Atlético se adelante en el marcador.No tumba el mazazo al Sevilla, más bien al contrario, lo espolea y se va arriba en busca del empate. Tras una mano dentro del área del Jordán que no es penalti porque viene de un rechace propio (así lo interpreta Estrada Fernández), a punto está de empatar el Sevilla en una muy buena jugada de ataque. Filtra un balón dentro del área Jordán, llega En-Nesyri con velocidad antes que Oblak en su salida y Acuña, a puerta vacía, se precipita en su remate con la pierna derehca echando el balón fuera cuando lo tenía todo a favor.Buscando el empate el Sevilla casi recibe el segundo en una clarísima ocasión de Luis Suárez a la que responde Bono con un paradón con pie izquierdo. La pareja de centrales (Koundé y Diego Carlos) habilita al punta uruguayo, que no estaba en fuera de juego en su remate con todo a favor. El propio Luis Suárez vuelve a intentarlo a la media hora de partido con un disparo desde fuera de área que se va a las manos de Bono.El Atlético baja su línea de presión y defiende con la dureza que le caracteriza ante el enfado de Lopetegui y de los jugadores del Sevilla. Una dura entrada de Koke sobre Suso y otra de Hermoso ante Ocampos no las considera merecedoras de tarjeta amarilla Estrada Fernández.No le pierde la cara al partido el conjunto de Lopetegui, pero parece misión imposible meterle mano a un equipo que sólo ha encajado seis goles en lo que llevamos de temporada. Defiende con intensidad el Atlético, ataca sin encontrar la forma de romper la tela de araña el Sevilla y se llega al descanso con la eficacia de los colchoneros mandando en el marcador.Entra el Sevilla con fuerza en una segunda parte en la que se mantienen los mismos 22 futbolistas sobre el terreno de juego. Y en el primer minuto pone a prueba En-Nesyri a Oblak, bien asistido por Koundé en su incorporación al ataque. Despeja con seguridad el meta esloveno sin que hubiera opción a aprovechar el rechace.El Atlético mantiene su excelencia defensiva y Simeone recurre a la 'bilardista' técnica de los recogepelotas para intentar desesperar a un Sevilla que no perdía la calma buscando la forma de igualar el marcador. Tuvo Estrada Fernández que llamar la atención al delegado de campo para que los balones volvieran con normalidad al terreno de juego.Hasta seis jugadores formaban la primera muralla defensiva en torno a Oblak, con otros tres por delante y sólo Suárez, a veces, por delantel del balón. En la tela de araña rojiblanca, emerge la figura de un futbolista con un potencial impresionante: Koundé. Desdobla en ataque a Navas para pisar el área sin encontrar compañero en un último pase interceptado por los defensores colchoneros. Entre Koundé y Navas fuerzan un par de saques de esquina que tampoco encuentran rematador.Mueve primero el banquillo Lopetegui en el 58', dando entrada a Óscar Rodríguez por Jordán, aunque éste estaba más activo y metido en el que Rakitic. Con el Sevilla dominando, pero sin encontrar claras opciones de gol, mueve el banquillo el Cholo en el 66'. Doble cambio para refrescar a su equipo con Saúl y Joao Félix entrando en el terreno de juego por Lemar y Correa.Estaba cantado. No llega el tanto del Sevilla y en la primera que tuvo el Atlético llega la sentencia. Un saque de banda sin aparente peligro acaba con un balón en el borde del área al que no llega Óscar Rodríguez y que aprovecha Saúl para batir con la zurda a Bono. Excelencia defensiva y eficacia en ataque, el fútbol del Cholo en su máxima expresión.Se entrega el Atlético, se encierra sin rubor y con Óliver Torres (por Suso) y De Jong (por Navas) en el campo, el Sevilla sigue generando peligro y sigue sin encontrar la forma de batir a Oblak. La tuvo en una doble ocasión de Óscar Rodríguez, en una media chilena, y de En-Nesyri en el rechace, golpea picando el balón y este bota y se va alto tocando el larguero.Simeone da entrada a Lucas Torreira por Luis Suárez en el 82' y dos minutos más tarde Lopetegui recurre a Munir para dar descanso a En-Nesyri. En el carrusel de saques de esquina, Rakitic cabecea al palo con Fernando a punto de enviar el balón a la red.No llegó el gol y acabó perdiendo un Sevilla que dio la cara, pero que fue incapaz de batir a un Atlético muy sólido que se proclama 'Campeón de invierno' dejando de nuevo su portería a cero. El Sevilla dominó en muchas fases a su rival, pero en lo importante, en la eficacia, en la definición, en las áreas, el escalón entre uno y otro equipo aún es muy evidente.Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Carrasco (Felipe 88'), Llorente, Koke, Lemar (66' Saúl); Correa (66' Joao Félix) y Luis Suárez (82' Lucas Torreira).Bono; Navas (78' De Jong), Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán (58', Óscar Rodríguez), Fernando, Rakitic; Suso (78' Óliver Torres), Ocampos y En-Nesyri (84' Munir).Estrada Fernández (C. Catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a Koke (47') por una entrada a Joan Jordán. Acarrea sanción y se perderá el partido ante el Eibar; a Savic (57'), por una entrada a En-Nesyri.1-0. Correa (17'). Correa recibe dentro del área un pase de Trippier, se gira y bate a Bono por bajo golpeando con su pierna izquierda. El meta del Sevilla reacciona tarde, pero tiene poca visibilidad entre las piernas de tres defensores sevillistas. 2-0. Saúl (76'). Desde el borde del área bote con la zurda a Bono.Partido aplazado de la primera jornada de LaLiga disputado en el Wanda Metropolitano.Todo listo para que arranque el partido. Así ha sido su llegada, compartida por el club en redes sociales.Simeone, también con todo. Suárez y Correa, arriba.El once de gala, con En-Nesyri arriba en vez de De Jong. Navas en el lateral y Rakitic en el centro del campo junto a Jordán y Fernando.Se disputa hoy en el Horario y dónde ver el Atlético-Sevilla por televisión y 'on-line' ) el partido aplazado de la primera jornada de LaLiga en un terreno de juego que va a estar en perfectas condiciones pese a la fuerte nevada que ha provocado Filomena