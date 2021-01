Mandi eleva su caché con su futuro en el aire

"En 2021 hay otra mentalidad, ha cambiado algo". De este modo explicaba Aïssa Mandi tras el importante triunfo ante el Huesca la nueva dinámica positiva en la que parece haberse instalado el Betis. Un cambio que afecta al bloque y, por ende, a sus piezas individuales, como es el caso del propio defensor argelino, decisivo en la victoria al peinar en el primer palo el centro de Emerson en la acción que supuso el 0-1.

En una temporada marcada en el plano personal por su incierto futuro, sobre el que ESTADIO ya informó sobre cuál es su postura real, Mandi sigue siendo un pilar en la defensa verdiblanca, si bien tuvo que perderse tres encuentros por el positivo por coronavirus que contrajo al incorporarse a su selección en el mes de noviembre y eso le hizo perder la titularidad, una vez recuperado, ante Villarreal y Granada. Pero desde su regreso al once, el ex del Reims, más allá de su labor defensiva, se está convirtiendo en un bastión también en el área rival, sumando dos goles en los últimos cuatro compromisos ligueros, si bien el que anotó ante el Levante no sirvió para sumar.

En total, Mandi suma ya tres tantos en esta Liga, después de que también viese puerta ante el Real Madrid, erigiéndose en el defensa más goleador del campeonato junto al argentino Esteban Burgos, del Eibar. Pero, además, está a un paso de igualar a los máximos artilleros de su equipo, pues sólo contabiliza un tanto menos que Canales y Tello, y los mismos que Sanabria, el delantero titular para Pellegrini durante la mayor parte del curso.

Sin duda, cifras llamativas que ayudan a revalorizar a un jugador que desde el pasado 1 de enero es libre de negociar con cualquiera, pues acaba contrato en junio. De hecho, no se descarta que si llega una oferta que convenza a todas las partes pueda salir incluso en este mercado de enero, si bien en el Betis no arrojan aún la toalla y siguen manteniendo la esperanza de renovarlo. Mientras tanto, sus goles y su buen hacer son la mejor noticia para todos. Para el Betis, por su contribución al equipo, y para el jugador, para brillar más en el escaparate y atraer nuevos interesados.