Simeone ve al Sevilla con "muchas opciones de pelear por la Liga".

Simeone se mostró muy satisfecho con el triunfo conseguido por los suyos ante un Sevilla que ve con opciones de pelear por el título liguero en esta temporada. "Sabíamos que a partir de controlar la parte defensiva íbamos a tener situaciones de peligro. Ellos tuvieron mucha posesión, pero pudimos frenar los centros continuos que tiene por fuera. El ataque de Navas, de Acuña. Buscamos estar refugiados, eso nos hacía sentir mucho más compactos", señaló el técnico colchonero.

"El Sevilla es un rival muy duro, que tiene muchas opciones de pelear por la Liga. Tiene una plantilla de las mejores, muy equilibrada. Competirá como lo hizo hoy durante toda la Liga", comentó el técnico colchonero, que añadió: "Los chicos interpretaron bien el partido. No hay sol, no hay viento, no hay lluvia, no hay frío, hay fútbol. Cuando rueda la pelota es felicidad total".

"El primer tiempo fue mucho más competido en ataque-defensa. El 2-0 nos generó refugiarnos, ordenarnos bien. El trabajo defensivo fue muy bueno", concluyó Diego Simeone.