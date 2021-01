El Betis tiene avanzado un lateral derecho y no es Jorge Sánchez

Ya se advertía esta semana que los mercados estival e invernal desatan la locura en clubes, agentes y futbolistas. También en los periodistas deportivos, por qué no decirlo. Con la necesidad de inmediatez que existe hoy en día en esta denostada profesión y las facilidades que ofrecen las tecnologías de la información, cualquier noticia se extiende como la pólvora en segundo. Ni siquiera necesitas un ordenador, sino que pueden lanzarse desde los smartphones o tabletas. Da igual (léase con ironía) que sea cierto o no, que la fuente sea fiable o no. Se contrasta cada vez menos, porque, así, se pierde un tiempo valioso. Es por eso que los profesionales señalamos el valor que siguen teniendo los medios tradicionales, los clásicos, los que te sirven en bandeja el plato cocinado, a punto. Tarda más, pero no está crudo.

Nadie había relacionado hasta ayer el nombre de Jorge Sánchez con el Betis. Tampoco lo hicieron antes de que se contactara a un periodista y un intermediario para solicitar el contacto del defensor de América y el 'Tri', así como el de su agente. La idea era confirmar el rumor de que está en la órbita verdiblanca (luego se explicará por qué se llegó hasta su nombre), lo que acabó siendo descartado por fuentes directísimas. En la planta noble del Benito Villamarín ni conocen al de Torreón (en estos términos de interés o negociación), mientras que una persona de su entorno cuestionó abiertamente que tenga nivel para LaLiga.

Jorge Sánchez no es el lateral derecho que quieren en Heliópolis, en definitiva, aunque bastó el sondeo en cuestión, sólo para aseverar o desmentir, para que una web mexicana ('Latinus.us') diera veracidad a esa posibilidad y muchos medios serios de allí y de aquí se hicieran eco. Lo único cierto, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, es que Antonio Cordón no sólo está avanzando en la búsqueda de un portero a coste cero para la 21/22 (con Rui Silva atado con un precontrato que, sospechan, puede romper en cualquier momento por una oferta mejor), sino que tiene adelantado al sustituto de Emerson, que se marchará en verano a Barcelona para ser, previsiblemente, traspasado, pues Dest le cierra la puerta en la Ciudad Condal, con Sergi Roberto también en la pugna.

Lo que ha trascendido sobre el elegido para competir con Montoya a partir de la temporada próxima es que arribará gratis, por lo que acaba contrato o tiene cerca su rescisión (Jorge Sánchez, según otras fuentes, ha firmado ya su renovación hasta 2025 con América, que todavía no es oficial), al tiempo que no llegará por una vía inexplorada, sino que o bien es un viejo conocido que ya sonó pero no pudo concretarse o bien se aprovechan las buenas relaciones en un país o zona concretos por tratos anteriores. Además, se trataría de un lateral derecho tipo carrilero, con profundidad, aunque aplicado en labores defensivas, para complementar a su compañero de demarcación.

Este periódico ha desgranado la lista de los candidatos que concuerdan con la descripción y descartado a varios de ellos, entre los que está el citado Jorge Sánchez, pero también Gonzalo Montiel (se marchará seguramente a la Roma en unos días a cambio de 7 millones de euros para dejar algo a River Plate antes de que finalice su contrato en seis meses), Kenny Lala (ofrecido en su día, no hay gestiones ahora con el lateral del Estrasburgo), Sabaly (en Burdeos no tienen constancia de que el Betis lo esté tentando, tras descartar la opción hace un par de ventanas) o Kiko Femenía (tiene dos años más con el Watford, donde está a gusto, y decidirá en cualquier caso cuando sepa si ascienden o no a la Premier).