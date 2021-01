El mercado de fichajes de invierno en directo: noticias, cesiones, traspasos...

Lyon ya tiene sustituto. El delantero del Leicester Islam Slimani ya había pasado el reconocimiento médico con el club galo, por lo que tras hacerse oficial la salida, a continuación, lo hizo con la confirmación.



El Elche quiere reforzarse en este mercado para intentar salir de la situación delicada en la que se encuentra y podría hacerlo con un viejo conocido del fútbol español: el lateal colombiano Johan Mojica, cuyo pase pertenece al Girona pero está cedido en el Atalanta. El equipo catalán y el Elche ya tienen el acuerdo cerrado.



Aunque ya se ha publicado la llegada de Jovic al Eintracht, Zidane avisa que su salida aún no está cerrada y aseguró que no disputará la Supercopa de España por estar lesionado. " Luka Jovic está con nosotros todavía", afirmó el francés en rueda de prensa en Málaga. "No está aquí porque está lesionado y de momento no me dijeron nada. Veremos lo que va a pasar", advierte.







El Atlético de Madrid pagará 1,5 millones de euros por la cesión hasta el 30 de junio de 2021 del delantero francés Moussa Dembélé, procedente del Olympique Lyon, que incluye una opción de compra de 33,5 millones de euros "a la que se pueden añadir incentivos por 5 millones", según informó el club francés. La llegada de Dembélé cierra una de las opciones que Loren tenía para abandonar el Betis en este mercado, aunque el delantero marbellí ha ganado protagonismo en los dos últimos partidos y pierde fuera su posible salida.



El nuevo fichaje de Osasuna, Manu Sánchez, se ha ejercitado este miércoles por primera vez junto a sus nuevos compañeros en Tajonar tras llegar a un acuerdo hace dos días para jugar hasta el final de la presente temporada en Pamplona.





El nuevo fichaje de Osasuna, Manu Sánchez, se ha ejercitado este miércoles por primera vez junto a sus nuevos compañeros en Tajonar tras llegar a un acuerdo hace dos días para jugar hasta el final de la presente temporada en Pamplona.





El Eibar y su delantero Kike García han alcanzado un acuerdo para la renovación del contrato del futbolista por dos temporadas más (hasta 2023), con opción a una campaña más, ha informado este miércoles el club armero. El delantero conquense, que llegó al club azulgrana en enero de 2016 procedente del Middlesbrough inglés, finalizaba su contrato con el Eibar en junio de 2021 y, dada la excelente temporada que está completando, la SD Eibar ha optado por renovar su contrato y asegurar su presencia en el club en el que se ha convertido en el delantero de referencia.











El Bayer Leverkusen anunció este miércoles el fichaje del lateral derecho Timothy Fosu-Mensah, procedente del Manchester United, club con el que tenía contrato hasta el verano. Firma con el Leverkusen hasta el 30 de junio de 2024. "En las próximas semanas nos esperan grandes retos deportivos para los que necesitamos jugadores que den permanentemente un alto rendimiento", dijo el director deportivo del Levekusen, Rudi Völler, en declaraciones difundidas por la página web del club.





Brighton está negociando el fichaje del ecuatoriano Moisés Caicedo, después de que se haya enfriado la negociación con el Manchester United, según han revelado medios británicos. El jugador del Independiente del Valle, de 19 años, ultima un acuerdo para aterrizar en el Falmer Stadium por un traspaso de 4,5 millones de libras (5,06 millones de euros).

El director deportivo del Alavés confirmó este miércoles que el club vitoriano solo fichará en este mercado de invierno si salen jugadores de la plantilla. El dirigente albiazul expuso durante la presentación de un nuevo entrenador babazorro que la situación económica indica que "hay poco margen para nuevas incorporaciones" y que la obligación del club "es sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tiene". 

El Sabadell ha presentado en el día de hoy al delantero Álvaro Vázquez, que llega cedido hasta final de temporada por el Sporting de Gijón. El delantero lucirá el dorsal 24.

Garrido regresa al fútbol español para ser el nuevo entrenador del CD Castellón que busca la permanencia en Segunda división. Garrido, que firma hasta final de temporada, creció en el Villarreal donde llegó a entrenar a sus dos filiales, hasta dar el salto al primer equipo amarillo. Siete años después Garrido regresa al fútbol español donde buscará salvar la categoría al CD Castellón, equipo que ocupa la penúltima plaza de la clasificación, a un punto de la permanencia.

Cada día que pasa en el Real Madrid tienen la certeza de que es muy posible de que Sergio Ramos no acabe renovando y por tanto salga libre el próximo mes de julio. Por ello, Florentino Pérez se ha puesto manos a la obra en la búsqueda de un central consagrado y joven para que lidere la zaga blanca durante muchos años. Se trata del central del Villarreal, por el que los amarillos piden 65 millones de euros según desvelaba ayer El Chiringuito.

El excentrocampista del Valencia podría regresar a Europa. El actual jugador de River Plate está siendo relacionado con varios equipos de Portugal, concretamente con el Sporting de Braga y el Boavista, según apunta hoy en su diario A Bola.

El Marsella anda buscando a un delantero en este mercado de enero. Tras intentarlo con Milik, a quien el Nápoles no le pone facilidades para salir, ahora el conjunto galo busca otras alternativas y según informan desde Francia es uno de los candidatos, desvela el diario La Provence.