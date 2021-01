La postura de la Real Sociedad ante el futuro de Carlos Fernández

El mercado de enero avanza y el deseo de Carlos Fernández no es otro que encontrar una salida que le permita gozar de los minutos que Lopetegui no le concede en el Sevilla FC. Tras rendir a gran nivel la temporada pasada como cedido en el Granada, el canterano nervionense no quiere estancarse y no le faltan pretendientes en LaLiga para poder continuar con su progresión.

Desde el pasado verano, uno de los clubes más interesados en su contratación es la Real Sociedad, que propuso entonces un intercambio con Willian José que no llegó a cristalizar. Ahora, el conjunto vasco ha vuelto a la carga y existe una gran sintonía con el jugador, que también lo tiene muy avanzado con el Villarreal, otro rival directo de los nervionenses. Pero el Sevilla FC es reacio a una cesión y sólo está por la labor de abrirle las puertas al aljarafeño si es por una oferta de traspaso nunca inferior a los 10 millones de euros.

A esas cifras, sin embargo, no está dispuesto a llegar el club donostiarra. Y seguramente por ello, su presidente, Jokin Aperribay, ha desmentido que en estos momentos estén en negociaciones tanto con el Sevilla FC, para tratar la llegada del delantero, como con el Real Madrid, pues también se maneja el posible regreso a Anoeta del noruego Odegaard, sin sitio en los planes de Zidane.

"Ahora mismo no existe nada, de nada, de nada", ha afirmado tajante el mandatario vasco en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo, donde pese a todo no cierra la puerta a la posible llegada de refuerzos de aquí al cierre del mercado. Y es que, en estos momentos, los cinco sentidos en la Real Sociedad están puestos en la Supercopa de España, en la que esta noche disputará la primera de sus semifinales ante el FC Barcelona en el Nuevo Arcángel de Córdoba.