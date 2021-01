Rakitic, su gran motivo para volver y el deseo que quiere cumplir

El regreso de Ivan Rakitic al Sevilla despertó una tremenda expectación por la huella que dejó y por lo que se esperaba de él sobre el terreno de juego. Expectativas con un listón muy alto que aún no ha colmado en lo que va de temporada pero a las que trata de responder desde el profundo cariño que le tiene a los colores nervionenses, tal y como expresa en un vídeo subido por el Sevilla en sus redes.

"¿Por qué volver al Sevilla? Sobre todo porque es el equipo de mi corazón. Lo especial en Sevilla y en el Sevilla es la cercanía que me han dado desde el primer día, en que el ya sentí ese algo especial. Cuando hablo con familia y amigos y digo que me voy a mi casa, me refiero a mi casa en Sevilla", expresa en su castellano con acento sevillano el croata, que reconoce que en su vuelta se encontró con un club más grande del que dejó.

"El club ha cambiado mucho desde mi primera etapa, ha crecido muchísimo, no sólo en el campo sino también por fuera. Ha dado el siguiente paso, lo que es muy importante. Es muy respetado, en Europa, y en todo el mundo", indicó el croata, que apunta como lo más importante del club el sentimiento sevillista que se gesta desde la niñez: "Lo mas valioso del club son los valores, el sentimiento que se transmite desde pequeños. Veo a los chicos y se ve ese sentimiento que ya llevan dentro, todo lo que significa el Sevilla se lleva desde muy jóvenes y verlo en el día a día con la que gente que me cruzo es lo más bonito que hay".

Además, recuerda con entusiasmo la Europa League que levantó como sevillista y su deseo de volver a repetirlo: "El momento de levantar la Copa como capitán fue impresionante, no exinten palabra que describan ese momento, ese sentimiento. Ojalá poder revivirlo muchas más veces y sacar más fotos como ésta con la Copa".

También hizo referencia al orgullo que supone para él erigirse en el primer capitán foráneo después de Maradona. "Cuando te dicen que el último capitán extranjero del Sevilla ha sido Diego Armando Maradona, tener esa confianza y ese cariño te llena de orgullo".