El requisito que falta en Nervión para una primera vuelta de Champions.

Cuanto menos, la primera vuelta del campeonato liguero se puede considerar extraña, pues hay un equipo que ya la ha completado, la Real, y otros, como el Sevilla, el Elche o el Atlético, que tendrán partidos pendientes una vez disputada la jornada 19 del campeonato. Situación anómala que, sin embargo, no ha impedido que los nervionenses puedan alcanzar el ecuador oficial dentro de su objetivo a pesar de no puntuar contra el Atlético de Madrid y faltarle el duelo de la semana 2 contra el Elche.

Ahora mismo ocupa la sexta posición, empatado a puntos con una Real con los 19 partidos ya jugados y que, por ende, no variará su registro, y a dos del Villarreal. Por ello, no depende de sí mismo y no le basta con imponerse el martes (21:30 horas) al Alavés en Mendizorroza, sino que necesitará también que el Villarreal perdiese con el Granada en casa, pues un empate requeriría un triunfo contundente en tierras vitorianas al contar los amarillos con un gol average de +3 con respecto a los de Lopetegui,

Con un punto le bastará para ponerse quinto y los tres para contar con opciones de terminar la primera vuelta entre los cuatro primeros puestos, si bien cabe recordar de nuevo que el partido aplazado contra el Elche, que se jugará el 17 de marzo, lo proporcionará al Sevilla una bola extra.