¿Barça? ¿Betis?... Riqui Puig deja claras sus intenciones para este mercado de enero

Desde hace ya casi dos años, no hay mercado de fichajes en el que el jugador del FC Barcelona Riqui Puig no suene como posible refuerzo para el Real Betis. Por supuesto, esta ventana de enero de 2021 no ha sido una excepción y menos después de que, según apuntaron desde Ciudad Condal, en teoría se hubiese desbloqueado la situación que impedía su salida. No obstante, más allá de ser un jugador que gusta mucho en las oficinas del Benito Villamarín y que ha sido tanteado en varias ocasiones, ni los heliopolitanos tienen como prioridad reforzar esa posición ni el joven centrocampista catalán parece decidido a salir a pesar de su escaso protagonismo.



Preguntado por una posible salida en este mes de enero, en pleno momento de euforia por su buena actuación en la Supercopa, Riqui dejó claras sus intenciones y se mostró dispuesto a seguir en el plantel pese a contar con pocas oportunidades (apenas 100 minutos en seis partidos). Aun así, dejó claro que no piensa "arrojar la toalla" con lo mucho que le "ha costado llegar al primer equipo", de modo que no aceptará las ofertas que puedan llegarle en el presente mercado invernal.



"La sonrisa no la he perdido nunca. Aunque no juegue, estoy contento y creo que me van muy bien las cosas: tengo a mi familia y tengo salud. No me puedo quejar de nada. Si Ronald (Koeman) me da algún minuto, lo agradeceré. Si no, seguiré trabajando igual", señaló el joven canterano azulgrana a las cámaras de Movistar+ sobre el césped del Nuevo Arcángel de Córdoba.



Sólo unos minutos antes había dado muestras de su personalidad al dar un paso al frente por delante de varios jugadores de mayor peso en el vestuario del Barça y asumiendo la responsabilidad de lanzar el último penalti de una taquicárdica tanda ante la Real Sociedad, en las semifinales de la Supercopa de España, y clasificando a su equipo para la final La Cartuja de Sevilla.





Es imposible no querer a este chaval.

"En la lista que nos dio el místerque tenía ganas de tirar", señaló Riqui Puig, en una historia que poco después confirmó Koeman en la sala de prensa y entre elogios a un jugador que ha tenidodurante toda la primera parte de la temporada y que sigue"Para ganar en los penaltis hay que tener un gran portero porqueha parado los tres primeros y eso es un paso importante para nuestras posibilidaes. Luegopara tirar el quinto. Es importante que lo marcara para estar en la final", añadió el entrenador culé.