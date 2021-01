El ex bético Durmisi, cerca de un 'segunda' para intentar resurgir

A sus 27 años, Riza Durmisi busca relanzar una carrera que llegó a su pico más alto en el Betis, pero que no ha parado de caer en picado desde que firmó por la Lazio en 2018. Dos años antes, el lateral zurdo danés había desembarcado en Heliópolis procedente del Brondby a cambio de 2 millones de euros, dejando su venta en las arcas del club verdiblanco 7,5 kilos después de 54 encuentros con la elástica de las trece barras en los que firmó 3 goles, dos de ellos curiosamente ante el Sevilla FC, y 7 asistencias.



Su fichaje por la Lazio suponía en su momento un paso adelante. Pero ya en su primera campaña, jalonada también por algunas lesiones, Durmisi tuvo un papel secundario y disputó tan sólo 19 partidos, la mayoría de ellos como suplente. Ahí se paró el contador de sus apariciones como celeste. El pasado curso no llegó a estrenarse y en enero se marchó cedido al Niza francés, donde sólo participó en 5 encuentros, lo que hizo que de cara a esta 20/21 fuese descartado por Simone Inzaghi, quedándose sin ficha en una Lazio con la que tiene contrato hasta 2023 y que no cuenta con él.



Con una ficha importante, el club romano le busca una salida y en Italia aseguran que podría estar muy cerca de marcharse cedido hasta final de temporada a la Salernitana, actual segunda clasificada en la Serie B. Un paso atrás con el que Durmisi espera coger el impulso necesario para recuperar su mejor nivel, ese que le hizo destacar en un Betis del que no se olvida, como demuestra con asiduidad en las redes sociales. Sin ir más lejos, con motivo del derbi del pasado mes de junio, cuando mostró su emoción por el tatuaje de un aficionado bético en el que salía reflejado.



Por entonces, el lateral zurdo llegó a tener un valor de mercado de 6 millones, según Transfermarkt, mientras que ahora sólo alcanza los 900.000 euros. Además, ha perdido su sitio en la selección de Dinamarca, con la que fue internacional en 23 ocasiones y a la que no acude desde junio de 2019. Pero lo que realmente desea Durmisi es volver a sentirse futbolista, aunque para ello tenga que dar un paso atrás.