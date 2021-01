José Juan, el 'Pulpo' Paul y "el más determinante" que ha entrenado

No quiere medallas. Se conforma con "el reconocimiento y el agradecimiento" de ellos en privado. Pero José Juan Romero es una voz autorizada para analizar el asentamiento en la elite como verdiblancos de Paul Akouokou y Aitor Ruibal, de quienes ejerció en su día de padre deportivo en el filial del Betis. Ni los descubrió ni los trajo, quiere dejarlo siempre claro, pero sí apostó por ambos para convertirlos en futbolistas válidos para la elite. Por eso, el actual entrenador del Ceuta se muestra orgulloso de ambos.

"Siempre he dicho que quizás sea el futbolista más determinante que he entrenado. Fue vital el año que subimos y al que más echamos en falta, junto a Loren, cuando el equipo estaba tan demacrado, con juveniles, en Segunda B. Reúne unos condicionantes terribles para jugar en las tres posiciones de arriba. Alternaba a Juanma, Loren y a él en punta. Por lo general, prefería actuar en banda izquierda a pierna cambiada, porque traza muy buenas diagonales y se asocia muy bien por dentro. A mí es donde más me gusta, aunque también como referencia cuenta con argumentos de sobra", asegura el gerenense sobre el atacante, al que no cesa de dedicar elogios.

"Insisto en que seguramente sea el mejor que he dirigido, el más completo. Le ha costado mucho llegar, porque tenía muchos detractores en el Betis. Pero con pico y pala ha conseguido volver y brillar. Lo tenían olvidado en todos los aspectos durante sus dos primeras cesiones. Él mismo se ha ganado volver. Me reuní con él en verano y le aseguré que los entrenadores perdemos la cabeza por ese tipo de futbolistas, por lo que Pellegrini lo sabría valorar. Así está siendo. Incluso, cuando coja más confianza y se afiance, porque es un chaval muy humilde, será importante y determinante en lo que a goles se refiere", aventura José Juan.

Y explica el porqué de su fe en Aitor Ruibal, que "tiene todas las características necesarias en la elite" del fútbol español: "Es un portento físico, potente y rápido. No rehúye el choque, es bueno en el uno contra uno y se asocia muy bien. En esto último le ayudamos a que mejorara con trabajo continuo. No ahora, sino en aquella época, siempre dije que era el más determinante que teníamos en el filial"

Por otra parte, el preparador de los norteafricanos se refirió a Paul en su charla con ESTADIO: "Se escuchan muchas historias, pero él sabe por qué está ahí. El informe que dejé al irme sobre él decía que tiene cualidades para triunfar en la elite, aunque luego deben llegar las oportunidades y él coger confianza. Trabajamos mucho con él, porque no vino con el hábito del juego corto, sino que buscaba rápidamente el pase fácil o en largo. No era preciso tampoco. Hubo que corregirle esos aspectos, como el juego ofensivo, que le costaba más. Pero, defensivamente, he visto muy pocos con su capacidad. Es un pulpo. Le llamábamos el 'Pulpo Paul'".

Además, Romero desgrana las cualidades y los defectos del costamarfileño: "No es fácil debutar como titular en Primera, con la necesidad que tenía el Betis en su posición, y hacerlo con esa personalidad, sin rehuir nada, trabajando con humildad y constancia. A mí me gustó mucho; estuvo mejor de lo que esperaba, teniendo en cuenta que era su estreno y le podía costar más romper líneas, sobre todo en un partido ante un Huesca que iba a encerrarse para dejar toda la iniciativa al Betis. No le podemos pedir que tenga la salida de otros futbolistas, pero aporta mucho en equilibrio defensivo".

Y es que el centrocampista de cierre "sabe lo que es estar por el mundo sin ton ni son. Aquí no lo pasó bien, porque había quien pensaba que en la cantera había mejores pivotes que él y se lo querían cargar", al tiempo que recuerda que no se afianzó con mucho respaldo: "Tuvimos que esperarlo mucho tiempo, a pesar de que no nos dejaban esperarlo, pero no tenía dudas sobre él". Lo dice quien, en su etapa como futbolista, se desempeñó en la misma demarcación que el ex de Beitar y Ekenas, aunque sus estilos eran diferentes.

José Juan, eso sí, sitúa todo en su contexto y no habla de Akouokou en términos exagerados: "El Betis, para aspirar a grandes cosas, quizás necesita un pivote como Guido, que es un magnífico jugador, u otros de un nivel más alto. Pero Paul puede completar perfectamente una plantilla y, en los momentos necesarios, aportar muchísimo. Puede ir creciendo, siempre sin exigirle un gran juego ofensivo o una gran salida de balón, porque ahí es verdad que sufre algo más. Con nosotros, cuando jugaba por delante, aprovechaba su potencia para enseñarnos su buen golpeo a puerta. Es muy completo: domina el juego aéreo. Su único hándicap son las tarjetas, porque se carga mucho y, como vea una pronto, el riesgo de que lo puedan expulsar es muy alto. Incidíamos mucho en eso. Pero es un futbolista muy interesante como segundo espada".