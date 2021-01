El mercado de fichajes de invierno en directo: noticias, cesiones, traspasos...

Genoa se está moviendo mucho en este arranque de mercado. Tiene atado al central Enguengue y ya ha hecho oficial la llegada del centrocampista holandés Kevin Strootman, que estará cedido hasta final de temporada por el Olympique de Marsella. ???? Riviviamo i primi momenti di #Strootman a Genova. pic.twitter.com/Y1n8LRD8CQ — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 14, 2021 Else está moviendo mucho en este arranque de mercado. Tiene atado al central Enguengue y ya ha hecho oficial la llegada del centrocampista holandés, que estará cedido hasta final de temporada por el Olympique de Marsella. El Racing de Ferrol ha anunciado este jueves el fichaje del jugador uruguayo Juan Bautista Viacava, que ha comunicado como "refuerzo de invierno para el medio del campo". La entidad ha señalado que el futbolista procede del Miramar Misiones de Uruguay y ha contado que tiene 21 años de edad. Además, ha precisado que mide 1,83 metros y pesa 77 kilogramos.

El exportero bético Álvaro Ratón llega al Nàstic cedido hasta final de temporada por el Zaragoza. A sus 27 años, éste será su séptimo club.



El lateral izquierdo Dalbert Henrique está muy cerca de llegar cedido al Valladolid. Según asegura Gianluca DiMarzio, la operación está a punto de cerrarse. El Inter lleva desde este verano intentando encontrarle acomodo y ya fue ofrecido al Betis cuando busca jugadores para esa banda.





El jugador colombiano Johan Mojica se encuentra en las oficinas del Elche CF donde negocia su incorporación al equipo ilicitano para lo que resta de temporada. El internacional colombiano, que ha militado durante el primer tramo de la competición en el Atalanta italiano, pertenece al Girona, que busca una nueva cesión para que el jugador tenga más protagonismo. Como decíamos ayer, hay un acuerdo previo entre el club ilicitano y el Gierona, propietario del pase del jugador.

El Cartagena ha anunciado el fichaje del sevillano Antoñito, que regresa siete años después procedente del Panathinaikos, su último club. El de Herrera se había marchado a Grecia el pasado año desde el Valladolid, pero ha sido corta su estancia en la Liga helena.



Jack Wilshere, quien se haya sin equipo y se entrena con el Bournemouth para ponerse en forma, podría firmar en los próximos días con el equipo del condado de Dorset. Según Daily Mail, su nivel ha impresionado al entrenador de los Cherries, Jason Tindall.

Osasuna presentaba a mediodía a su última incorporación, Manu Sánchez, que desde ayer ya se entrena con el conjunto rojillo. "Cuando se dio la opción de venir en este mercado de invierno no lo dudé ni un momento", aseguraba el exrojiblanco, quien ha destacado que ya en verano los rojillos se interesaron por él.



El colombiano Reinaldo Rueda, de 63 años, es el nuevo seleccionador de su país, en lugar del portugués Carlos Queiroz, y tras haber rescindido su contrato con Chile en las últimas horas, según anunció este jueves la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), El colombiano, de 63 años, es el, en lugar del portugués Carlos Queiroz, y tras haber rescindido su contrato con Chile en las últimas horas, según anunció este jueves la Federación Colombiana de Fútbol (FCF),

Moussa Dembélé, último fichaje del Atlético de Madrid, mientras destaca que su "trabajo es marcar goles" y rememora que "de niño, su jugador favorito era Fernando Torres", un símbolo de su nuevo club, al que llega cedido hasta el 30 de junio, con opción de compra por 33,5 millones de euros. Lee la información completa.







El delantero del Eibar Kike García ha dicho este jueves que está "muy contento" por haber renovado ayer su contrato con el club hasta 2023, con opción a una temporada más, ya que se siente "en casa" y se identifica "con todos los valores que transmite el club". "Significa mucho para mí -reconoció el jugador conquense- seguir en el proyecto, que desde que vine es el hacer fuerte al Eibar para seguir en Primera División. Después de cada temporada, sube el nivel y se dificulta cada vez más y yo creo en este proyecto antes y ahora y para mí es una responsabilidad buena el seguir cada año aportando mi trabajo y mi granito de arena para seguir en esta categoría tan bonita".













Fredi Bobic, director deportivo del Eintracht Fráncfort, aseguró por su parte que "es importante" para el delantero serbio Luka Jovic "recuperar confianza". El balcánico, de 23 años, jugó en el Eintracht entre 2017 y 2019, marcó 36 goles en 75 partidos y fue clave para la conquista de la Copa de Alemania en 2018.





El Real Madrid ha hecho oficial la cesión hasta final de temporada del delantero serbio Luka Jovic al Eintracht de Fráncfort, el club del fue fichado a cambio de 60 millones de euros hace un año y medio y donde regresa cedido sin opción de compra. "El Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt han acordado la cesión del jugador Luka Jovic hasta el final de esta temporada", informa el club madridista en un escueto comunicado. Lee la noticia completa.





El Real Zaragoza y el joven jugador Iván Azón, uno de los nuevos valores de su cantera, han firmado este jueves la renovación hasta 2024, según informa el club aragonés, que indica que el acuerdo es por la presente temporada y tres más.



Elanunció este jueves el fichaje del extremo brasileño, que pertenecía al Chelsea y que desde la temporada 2019-2020 jugaba cedido en el conjunto portugués del Rio Ave. Lucas Piazon es un extremo zurdo que destaca por su calidad técnica, se formó en las filas del São Paulo y, según anunció hoy el club luso, ha firmado contrato con el Braga hasta el año 2025. En 2012 lo fichó el Chelsea y también ha jugado cedido en el Málaga, Verona o EintrachtSegún apunta el tabloide británico 'The Sun' Jorge Mendes estaría negociando la llegada dede cara a la próxima temporada. Según este medio, Mikel Arteta no seguirá a partir del 30 de junio y todas las miradas se centran en el técnico portugués.Varios medios italianos destacan hoy el interés delpor hacerse con. El delantero croata, sin equipo desde su salida del Al Duhail catarí, estuvo negociando su posible llegada al Celta de Vigo con la temporada ya comenzada pero no hubo acuerdo. Ahora es el conjunto milanés el que ha mostrado interés por el veterano delantero.como todas las partes esperaban y podría romperse en este mes. De hecho, el Daily Mail informa hoy que el Valencia ha preguntado por la situación del uruguayo para ver una posible cesión hasta final de temporada. Veremos cómo avanzan los días, la primera opción del Valencia erapero el Tottenham se niega a dejarlo salir a préstamo.Todos los caminos deapuntan a una salida del Manchester United. El delantero inglés busca una cesión que le permita tener los minutos suficientes para poder estar en la Eurocopa de este verano. Uno de los últimos interesados en el ariete es el Niza, según informa la Sky Sports, con el que los agentes del británico estarían negociando su préstamo hasta final de temporada.