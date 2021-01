Óscar y Arnaiz: dos primos frente a frente en la Copa

No deja de ser un tópico que cada vez que un jugador se enfrenta a uno de sus ex equipos se hable de un partido especial para él. Así ello se ha referido Youssef En-Nesyri, que vuelve a verse las caras este sábado ante el Leganés. Pero en el caso de Óscar Rodríguez, el choque de este sábado en los dieciseisavos de la Copa del Rey, que no se podrá disputar en Butarque, sí parece responder de forma fehaciente a dicha afirmación.

El hoy jugador del Sevilla FC militó las dos últimas campañas en el conjunto pepinero, donde dejó huella con 13 goles y 6 asistencias en 64 partidos, lo que le convirtió en uno de los jugadores preferidos de su afición. Pero más allá de ese aspecto, lo que convierte en especial para Óscar el choque copero ante el Leganés es la presencia en sus filas de José Manuel Arnaiz, que comparte apellido con el centrocampista nervionense: Óscar Rodríguez Arnaiz. ¿Casualidad? Para nada.

Ambos nacieron en Talavera de la Reina. José Manuel lo hizo hace 25 años y Óscar tres después, en 1998. Pero el sevillista se crió en la cercana localidad toledana de Los Navalmorales, de apenas 2.500 habitantes, y nunca se conocieron de pequeños, aunque realmente son familia. "Somos primos lejanos. Creo que su madre y mi padre son primos", desveló Arnaiz en 2018, cuando fichó por el Leganés.

Ese mismo verano desembarcó en Butarque Óscar. Él lo hacía procedente de la cantera del Real Madrid, en la que ingresó siendo alevín, y su primo, con el que hasta entonces sólo había hablado alguna vez por teléfono, llegaba desde el FC Barcelona, que lo pescó un año antes para su filial al destacar en el Valladolid, donde se formó.

En Leganés, por tanto, ambos tuvieron la oportunidad de jugar juntos durante una campaña y media, pues Arnaiz acabó la pasada como cedido en Osasuna, y además comenzaron una relación familiar adormecida hasta entonces. Este sábado volverán a coincidir y vivirán otra experiencia desconocida para ambos, la de enfrentarse por vez primera sobre un terreno de juego.

En el caso de Óscar, parece claro que Lopetegui le dará la oportunidad dentro de esa segunda unidad de jugadores que tienen un papel secundario en LaLiga, mientras que son una incógnita los planes de Martí, entrenador del Leganés y quien también vivirá un especial reencuentro con un Sevilla FC en el que militó varios años como entrenador. Arnaiz es un jugador importante en sus planes (suma 4 goles en 18 partidos de Liga) y hasta ahora no le ha dado minutos en las dos eliminatorias previas de la Copa. La llegada del Sevilla FC quizás le haga cambiar de parecer, posibilitando el enfrentamiento entre estos dos primos lejanos.